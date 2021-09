„Zatím to vypadá, že venku hrajeme lépe, takže se budeme snažit tuto sérii neporušit a opět vyhrát,“ podotkl Petr Pavlík.

Zápasy venku Kolínu zatím vychází. Přesvědčit o tom může již v úterý, kdy v předehrávce patnáctého kola zajíždí do Poříčan.

„Je pravda, že jsme v závěru trochu trnuli, na druhou stranu jsme měli hru pod kontrolou. Domácí jsme nechali dostat do zápasu díky našim neproměněným šancím, i když je pravda, že Kubát dva góly soupeři chytil. My těch příležitostí ale měli víc, proto je naše vítězství zasloužené,“ dodal Pavlík.

Kolín se v průběhu druhé půle dostal dvakrát do dvoubrankové výhody, domácí se ale pokaždé dostali na dostřel, vyrovnat se jim nepodařilo.

„Herně a v držení míče jsme se prezentovali velice dobře, zápas byl o proměňování šancí. My jich měli víc a kdyby hráči zachovali v některých situacích chladnou hlavu, bylo o osudu utkání dávno rozhodnuto,“ uvedl trenér Petr Pavlík.

Pětkrát hráli na hřišti soupeře a ani jednou neprohráli. Fotbalisté Kolína ke dvěma remízám přidali v sobotu dopoledně třetí výhru, v devátém kole vyhráli ve Dvoře Králové 3:2 a udrželi se na druhé příčce divizní skupiny C.

