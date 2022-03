Velim rozstřílela Kosoř. Útočník Jícha vstřelil pět gólů

Hosté se dostali jen do jedné šance. A tu dokázali využít. Ve dvaadvacáté minutě se po dvou rychlých přihrávkách ocitl tváří v tvář Otáhalovi Král, který příležitostí nepohrdl a poslal svůj tým do vedení.

„Neměli jsme dobrý vstup do utkání, hráli jsme pomalu a soupeř hrál zodpovědně. Paradoxně je škoda, že jsme si do desáté minuty vytvořili dvě slušné šance, díky kterým bychom se určitě uklidnili. Naopak z jedné ojedinělé šance, kdy jsme propadli ve středové formaci, jsme si nechali dát zbytečný gól. Pak už to byla otázka, protože jsme podlehli dojmu frustrace a první půli jsme dohrávali v nějaké křeči. Od devětatřicáté minuty jsme byli my tím, kdo začal dominovat utkání. Bylo to ale jen po vápno, zbytečně jsme jen nakopávali míče. To ale přikládám k bázlivosti o výsledek,“ uvedl manažer Kolína Jaroslav Havrda.

Do druhého poločasu nastoupil Kolín s jednou změnou, na plac nastoupil ostrostřelec Jiří Sodoma. Znát to bylo na celé útočné fázi, která tak začala dostávat ty správné parametry.

Kolín zatápěl hostům hned od úvodního hvizdu. Zvýšená snaha s sebou také přinesla efekt. V osmačtyřicáté minutě se po dvou střelách Koděry, tyčky nastřelené Sodomou, dostal k zakončení Hakl, který jako první uklidil míč do kosmonoské sítě a srovnal na 1:1.

Kolínští svého soupeře zamkli na jeho polovině a nepustili ho do žádného ohrožení své svatyně. Postupně se pokoušeli zlomit skóre na svoji stranu Sodoma, Routek či Štancl, ale hosté všechny nástrahy přečkali. Ve čtyřiasedmdesáté minutě ale přece jen byli krátcí. Odražený balon dobře trefil Pavel Čapek, brankář si sice na míč sáhl, ale cestě do brány mu nezabránil. Kolín tak otočil vývoj zápasu na svou stranu a urval cenné tři body.

„Do druhé půle jsme šli s jasným odhodláním, že to utkání chceme zvládnout za tři body. Myslím si, že to bylo od první minuty vidět. Zlepšili jsme pohyb, začali jsme rotovat a vytvářet si velké šance. Dobré pro nás bylo, že se nám podařilo vstřelit brzký gól. Tím jsme se trochu uklidnili a pak už to byl jen boj s časem a kosmonoským gólmanem, který nám do pětasedmdesáté minuty zneškodnil asi čtyři šance. Ze střely z šestnáctky se nám podařilo utkání zlomit na naši stranu. S klidným závěrem jsme to dohráli a zaslouženě jsme vyhráli,“ oddechl si Jaroslav Havrda.

Příští víkend odehrají Kolíňáci zápas jara. Zajíždí totiž do Vysokého Mýta, se kterým se přetahují o první příčku.

Branky: 48. Hakl, 74. P. Čapek – 22. Král. Poločas: 0:1.

Kolín: Otáhal – Routek, Soběslav, Štancl, Hakl (89. A. Čapek) – P. Čapek, Milec, Koděra (64. Šindelář), Vácha (89. Pelyak) – Vojta (46. Sodoma), Valenta (85. Hudec).

(Tomáš Šulc)

