Tři body slavili i přesto, že prohrávali o dva góly. Soupeř duel dohrával o deseti hráčích.

„Do utkání jsme vstoupili aktivně, drželi míč, ale paradoxně jsme to byli my, kdo inkasoval. Domácí ze dvou situací, kdy se dostali před naši bránu, dvakrát skórovali. Ukázali nám, jak se řeší situace. Kluky ale tento stav nepoložil a ještě do přestávky se nám podařilo vyrovnat,“ uvedl trenér Kolína Petr Pavlík.

„Ve druhé půli jsme už drželi otěže zápasu ve svých rukách. Domácí od vyšší porážky zachránil gólman, který ještě dvě pěkné naše třely chytil. Soupeř se už do koncovky skoro nedostal,“ dodal Petr Pavlík.

Kolín podruhé v této sezoně prohrával na půdě soupeře o dva góly, pokaždé ale zápas dovedl do vítězného konce. Ve Velkých Hamrech zvítězil na penalty, v Libiši v normální hrací době.

„Kluci opět ukázali charakter, a toho si cením,“ podotkl kolínský šéf lavičky.

Branky: 9. Stibora, 13. Přibyl – 27. a 50. Sodoma, 34. Pešek vlastní, 55. Bareš. ČK: 77. Přibyl (L). Poločas: 2:2.

Kolín: Kubát – Štancl, Šlehofer, Koděra (78. Hudec) – Vácha (72. Škoda)., Milec, Šindelář (46. P. Čapek), Vondráček, A. Čapek – Vojta (46. Bareš), Sodoma (84. Veselý).