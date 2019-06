Přestože vedli v průběhu zápasu o dva góly, nakonec se se soupeřem rozešli smírně 2:2. Chuť si spravili alespoň v dodatkových pokutových kopech, ve kterých vyhráli 5:4.

„Těžko se mi to hodnotí, když vedete dva nula, máte zápas pod kontrolou a pak se to během třinácti minut zbortí. Naštěstí jsme se zkoncentrovali na penalty a druhý bod urvali. Z mého pohledu je to ale málo,“ uvedl zklamaný trenér Petr Pavlík.

Kolín vstoupil do utkání aktivně a již po čtvrt hodině hry se dostal do vedení. Po spolupráci Němečka s Váchou se míč dostal před bránu, kde si ho našel Veselý a prostřelil brankáře Kobose.

Následně po Váchově přihrávce mohl přidat pojistku Bareš, v tísni ale hlavičkoval nad. Zanedlouho to vytáhlý útočník Kolína zkoušel znova, zbavil se obránce ale pálil pouze doprostřed branky, kde stál připravený Kobos.

Těsně před odchodem do kabin předvedl pěknou individuální akci Vácha. Setřásl dva protihráče, jenomže svůj pokus těsně nenamířil mezi tři tyče.

Ani Náchod nebyl v první půli bez šancí. Měl tři a pokaždé v nich měl prsty Simon. Dvakrát mu překazil radost gólman Drápela, jednou dobře zasáhla obrana Kolína.

Po změně stran bylo v domácím táboře ještě veseleji. Po Němečkově trestném kopu se nejlépe zorientoval Vondráček, který míč s přehledem uklidil do sítě.

Poté měl další možnost Němeček, Váchovu nabídku ale nevyužil.

A to byl jeden z klíčových momentů. Přestože to vypadalo na jasnou a pohodovou výhru, hráči Kolína se jí nedočkali.

V 76. minutě napřáhl z dobrých čtyřiceti metrů kapitán Malý a trefil přesně šibenici.

Ještě předtím měl dobrou možnost Kabeláč, jeho hlavičkový pokus vyrazil Drápela na roh.

Domácí se z těchto situací nepoučili a pykali za to. Dvě minuty před koncem jejich pasivitu potrestal Brich.

O vítězi tak musely rozhodnout pokutové kopy. V nich už si hráči Kolína počínali stoprocentně. Postupně se trefili Vondráček, Skuhravý, Biško, Štancl a Rosendorf. A když Drápela zneškodnil v páté sérii pokus Rojšla, mohli příznivci Kolína slavit.

„Jsem nespokojený. Aktivně jsme hráli pouze prvních dvacet minut, pak jsme se přizpůsobili hře soupeře. Bylo tam málo pohybu, zakončení. Bohužel to vyústilo krásným gólem soupeře na 1:2 a nezodpovědností při návratu při druhém gólu. Jsem hodně zklamaný, protože takové zápasy s mužstvem, jaké máme my, bychom si měli pohlídat. Je to velká ztráta,“ přiznal Petr Pavlík.

Branky: 15. Veselý, 53. Vondráček – 76. Malý, 88. Brich. Rozhodčí: Martínek. ŽK: 4:5. Diváci: 110. Poločas: 1:0.

Kolín: Drápela – Škoda, Biško, Štancl, Němeček – Vácha (92. J. Šindelář), Vebr, Vondráček, Šedivý (71. Rosendorf) – Veselý (63. Skuhravý), Bareš (82. L. Šindelář).