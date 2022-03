Třetí čtvrtina rozhodla. Medvědi si s chutí pochutnali na Pandách

Následně se hrálo stylem nahoru – dolu a nerozhodný stav panoval do 12. minuty. V té Hakl nacentroval do vápna, Šindelář balon sice podskočil, trefil ho ale hostující Zub a obrannou hlavičkou překonal vlastního brankáře.

Na odskok dvou branek se Kolín dostal ve 26. minutě. V pokutovém území přenechal Sodoma míč Pavlovi Čapkovi, který ho následně vyslal do svatyně Hlinska.

Hosté si první větší příležitost vytvořili až pět minut před koncem první půle, na dvakrát ji ale zneškodnil brankář Otáhal.

Druhý poločas byl pro Kolín ještě lepší. Držel se více na balonu a svého soupeře nepustil do žádného většího ohrožení branky. A navíc si sám vytvářel slibné šance.

Dvě penalty proti Českému Brodu rozhodly o výsledku utkání

V 52. minutě se hostující obraně prosmýkl Sodoma, který překonal i Bartaloše. Čtyři minuty na to se trefil i podruhé, tentokrát po vydařené kombinaci.

Čtvrt hodiny před koncem zafungovala také spolupráce Čapka s Čapkem. Adam nacentroval na Pavla, tomu ale v osudný moment selhala mířidla.

Tečku za zápasem udělal v 90. minutě Hudec. Po pravé straně utekl soupeřově defenzivě a poté lobem stvrdil konečné vítězství 5:0.

„Jsme rádi, že jsme vyhráli. Čekali jsme, že to asi bude těžší zápas, ale paradoxně jsme do něj vstoupili dobře. Po Vysokém Mýtě jsme nechtěli nic nechat náhodě. Tam jsme to zvládli výborně a doufali jsme, že na to navážeme i doma, abychom se přiblížili k postupu. A to si myslím, že jsme zvládli. Konečně jsme protrhli střeleckou smůlu. Dali jsme pět gólů, což je dobré a teď se musíme připravit na zápas v Kutné Hoře. Musíme vyhrávat a čekat, až Vysoké Mýto zase ztratí,“ řekl kolínský kanonýr Jiří Sodoma.

Branky: 12. Zub vlastní, 26. P. Čapek, 52. a 57. Sodoma, 90. Hudec. Poločas: 2:0.

Kolín: Otáhal – Routek, Soběslav, Štancl, Hakl (66. Koděra) – P. Čapek, Šindelář (66. Hudec), Milec, Vácha (35. A. Čapek) – Vondráček (66. Pelyak), Sodoma.

(Tomáš Šulc)

