Kolín se skvěle rehabilitoval zejména za porážku od Velimi. Od začátku hrál aktivně, přesně kombinoval, hlavně ale přesně střílel. Po první půli bylo o vítězi prakticky rozhodnuto. Kolín vedl o čtyři góly.

„Myslel jsem si, že sestava pro první poločas by měla být více konkurenceschopná, ale bohužel laxním přístupem a bohorovnovou hrou jsme nestíhali. Byli jsme úplně mimo,“ kroutil hlavou trenér Kutné Hory Radek Kulhánek.

„Vzhledem k tomu, že jde o přípravný zápas, do sestavy jsem nezasahoval, nechal jsem je, ať si poločas dohrají tak, jak bylo dohodnuté, i když v 15. minutě tam byli minimálně dva, tři hráči na vystřídání, když si hráli svou hru a ne týmovou,“ zlobil se Kulhánek.

Skvělé představení odehrál zejména Veselý, domácí útočník dvakrát skóroval a jednou připravil palebnou pozici pro mladého Koděru, který se prosadil křížnou střelou. K těmto dvěma střelcům se přidal ještě na konci prvního poločasu Vondráček, který si na zadní tyči počíhal na roh Němečka. Kolín mohl jít do kabin ještě s větším náskokem, ale pokusy P. Čapka a Šlehofera z trestného kopu skončily na tyči.

Po změně stran se obraz hry příliš nezměnil. Kolín nadále udával tempo hry. Další gól přidal perfektně provedeným hokejovým blafákem Šindelář, poté po přihrávce od Váchy skóroval Bareš. Pak se ke slovu dostala také Kutná Hora. Hradílek využil chybné rozehrávky gólmana Bíny. Poslední slovo měli ale domácí. Trefili se po nejhezčí akci zápasu. Hosté rozehrávali rohový kop, přišel brejk. Vácha našel Hudce, ten Šindeláře, který přidal svůj druhý gól v derby.

V parném dopoledni slavil Kolín výhru nad svým soupeřem z divizní skupiny 7:1. „Tento zápas byl úplně něco jiného než středeční utkání ve Velimi. Přesto se hosté dokázali jednou prosadit. Po individuální chybě našeho gólmana, ale hlavu mu určitě neutrhneme. Brankáře nutíme do rozehrávky. Za tohoto stavu je to spíše úsměvné,“ podotkl Petr Pavlík.

„Každý by se měl ukázat, jak bude hrát a jak k tomu přistoupí. Z tohoto pohledu mě chlapci nepřesvědčili. Možná se ukolébali, že v přípravném utkání o nic nejde. Nic to ale nemění na tom, že Kolín hrál dobře a vycházelo mu vše. Po dvou porážkách od Podolí a ve Velimi k tomu asi přistoupil asi tak, aby blamáž odčinil. My to budeme muset odčinit ve středu proti Čáslavi,“ dodal smutný Radek Kulhánek.

Další utkání hraje Kolín ve středu od 18 hodin v Pardubicích.

Branky: 12. a 21. Veselý, 16. Koděra, 39. Vondráček, 48. a 84. L. Šindelář, 76. Bareš. Poločas: 4:0.

Kolín: Bína – A. Čapek, Šlehofer, Štancl (46. Škoda), Koděra (46. L. Šindelář) – Milec (46. Živný) – Hudec (46. Vácha), Vondráček, P. Čapek (46. Bareš), Němeček – Veselý.

Kutná Hora I. poločas: Malý – Marek, Bílek, Franc, Saulich – Semrád – Hradílek, Piskač, Nekvinda – Cimr, Zelenka.

Kutná Hora II. poločas: Jeřábek – Marek, Bílek, Franc, Saulich – Exner, Vlášek, Piskač, J. Šindelář – Jak. Kulhánek – Hradílek.