„Prohráli jsme 0:2. Bohužel. Musíme se pokusit další týden přivézt body z venku a oklepat se z toho. Je to sice druhé kolo, ale pro nás je to malá komplikace. Nečekali jsme, že ztratíme doma body takto brzo,“ uvedl trenér Kolína Petr Pavlík.

Kolín během čtyř dnů odehrál doma druhé utkání. Ve středu nestačil v pohárové soutěži na Ústí nad Orlicí (0:1), nyní na Vysoké Mýto.

Průběhy obou duelů byly podobné. Kolín se snažil diktovat hru, narážel však na žalostné zakončení.

„Šance jsme měli, ale přijde mi, že se netlačíme do zakončení tak, jak bychom měli. Na to, jaké máme ofenzivní hráče, řešíme situace hrozně složitě, přitom jdou vyřešit jednoduchým způsobem. Hráčům pořád říkám, ať nevymýšlí nic nového, že fotbal už je vymyšlený,“ podotkl zklamaný Pavlík.

Kolín se během zápasu dostal do tří dobrých střeleckých pozic. Ve dvou byl Ondrušík. Při jeho první střele dobře zasáhl brankář Černík, při druhém pokusu už měl málo sil na zakončení. Předvedl parádní sólo, v tísni ale nedokázal úspěšně zakončit.

I při třetí šanci měl prsty ofenzivní záložní Kolína. Obešel tři protihráče, měkkým centrem našel na malém vápně Vondráčka, jehož hlavičku v záklonu zlikvidoval Černík.

Jak se má správně naložit s nabídnutou šancí, ukázali hosté v 17. minutě. Po Mokrejšově centru se hlavou na přední tyči prosadil Hrubý.

Těsně před přestávkou mohl skórovat opět Hrubý, brankář Kubát však jeho pokus z vápna vyrazil na roh.

Po změně stran po zaváhání Kubáta zkoušel zaskočit domácí obranu Hock, jeho pokus ale zastavil na brankové čáře Šlehofer.

V závěru, kdy se Kolín pokoušel o vyrovnání, předvedli hosté další úspěšný výpad. Hrubý vyslal do brejku střídajícího Wimmera, který střelou na přední tyč nedal Kubátovi šanci.

Vysoké Mýto potvrdilo, že bude patřit k horkým kandidátům na postup. V prvním kole vyhrálo v Poříčanech, ve druhém v Kolíně.

„Předvedli jsme nejhorší výkon, co jsem jako hráč nebo trenér v Kolíně. O přestávce byla v kabině velká bouřka. Nedostupovali jsme hráče, byla to ukázka toho, jak to hrát nemáme. Byli jsme všude druzí, dostali nakopáno a ještě branku. Ve druhé půli jsme se trošku zlepšili. Měli jsme snahu vyrovnat, ale z brejku jsme dostali druhý gól, když jsme hru otevřeli. Nicméně soupeř hrál trpělivě, vyrážel do brejků, dal gól z pěkného náběhu na přední tyč. Poté se mu hrálo líp, zatáhl se a spoléhal jenom na brejkové situace a jednu proměnil,“ dodal Petr Pavlík.

Branky: 17. Hrubý, 78. Wimmer. Poločas: 0:1.

Kolín: Kubát – Čapek (46. Urban), Škoda, Šlehofer, Koděra – Vebr (46. Veselý) – Vácha, Ondrušík, Šindelář (74. Zelenka), Němeček – Vondráček.