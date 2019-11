„Musím říct, že jsme měli hodně sportovního štěstí. Pro domácí je to krutý výsledek,“ přiznal trenér Kolína Petr Pavlík.

Kolín se dlouho hledal, na což v první půli málem doplatil. Šance domácích, někdy i se štěstím, přečkal bez úhony.

„Do utkání jsme vstoupili poměrně dobře, byli jsme aktivní, jenomže poté začali domácí hráči víc bojovat a my se dostávali do problémů. Poříčany nás zatlačily, kopaly penaltu, kterou naštěstí Kubát vyrazil. Pak ještě nastřelily dvě břevna. Díky našemu přístupu to pro nás byla nečekaně složitá bitva,“ podotkl Petr Pavlík.

Po změně stran předvedl Kolín lepší výkon, který také korunoval dvacet minut před koncem, kdy se trefil stoper Šlehofer.

„Již na konci první půle jsem provedl nějaké změny, což nám hodně prospělo. Zejména Veselý odehrál výborný zápas. Druhá půle už byla vyrovnaná a my vstřelili krásný gól. Pak jsme se bránili, pro mě trošku zbytečně. Ale bylo to tím, že hráči nechtěli podstupovat osobní souboje. Těsné vedení jsme nakonec uhájili,“ oddechl si kolínský šéf lavičky.

Branka: 70. Šlehofer. Poločas: 0:0.

Kolín: Kubát – Škoda, Šlehofer, Štancl, Koděra (80. Rosendorf) – Urban (43. Veselý), Bareš, Stehno (42. Šindelář), Němeček, Vácha (74. Čapek) – Vondráček.