FOTO: Kolín se na výhru nadřel. Od pohromy ho zachránil Pavel Čapek

Museli vynaložit hodně úsilí, aby si do tabulky divizní skupiny C připsali další tři body. Nakonec se jim to povedlo. Fotbalisté Kolína na domácím hřišti porazili v osmém kole houževnaté Horky nad Jizerou 2:1.

Z divizního fotbalového utkání Kolín - Horky n. J. | Foto: Foto: Deník/Vladimír Malinovský

„Spokojený jsem s tím, že jsme vyhráli a získali tři body," uvedl trenér Kolína Petr Pavlík. Kolín od pohromy zachránil Pavel Čapek, který vstřelil oba góly. Nejprve předvedl parádní slalom ve vápně s přesným zakončením. Při druhém gólu využil dobrého postavení po centru Váchy, který brankář Durov vyrazil pouze před sebe. Domácí to neměli vůbec snadné. Horky se prezentovaly velmi dobrým fotbalovým pojetím. Dobře kombinovaly, navíc jejich výpady byly často nebezpečné. Kolín se dostal do vedení na začátku druhé půle, jenomže za dvě minuty hosté vyrovnali. Na druhou branku Čapka již Horky nedokázaly zareagovat. Výhra Kolína mohla být vyšší. Jenomže Pelyak v první a Bareš s Vondráčkem za stavu 2:1 pohrdli svými šancemi, a tak se o výhru museli domácí strachovat až do konce. „Soupeř přijel velice dobře takticky připravený. Fyzicky vydržel hrát náročný styl celých devadesát minut. Hodně nám to znepříjemnil," podotkl Pavlík. „My jsme v první půli promrhali dvě tutový šance, pak by se nám možná dýchalo líp. Hned po změně stran jsme dali branku, bohužel za dvě minuty při naší nekoncentrovaností při standardní situaci soupeř srovnal. Těmito chybami si děláme zápasy sami těžší. Jsem rád, že to nakonec dopadlo a máme tři body," dodal Petr Pavlík. Branky: 47. a 62. P. Čapek – 49. Dudla. Poločas: 0:0. Kolín: Otáhal – Hakl, Soběslav, Štancl – Vácha, Milec, P. Čapek, Koděra (76. Šindelář), Pelyak - Bareš (87. Šlehofer), Vondráček.