„První poločas byl jednoznačně v naší režii. Dobře jsme začali, po tečované střele Ondrušíka jsme se ve druhé minutě ujali vedení. Celý poločas jsme diktovali tempo hry. Opět jsme měli moře šancí, výborných náběhových situací, ale opět trošku pokulhávalo zakončení. I tak jsme se do přestávky ujali dvoubrankového vedení, které však mohlo být mnohem vyšší. Kluci hráli dobře na míči, měli dobrý pohyb a dobře udržovali blok,“ pochvaloval si trenér Petr Pavlík.

„Domácí o přestávce prostřídali tři hráček, dali tam běhavé hráče. Bylo vidět, že nemají co ztratit. Naštěstí jsme dali třetí gól. Myslel jsem si, že se trošku uklidníme, ale domácí byli o kousíček lepší. My začali zmatkovat a dostali branku na 1:3. Byla tam taková pětiminutovka, kdy jsem se bál, aby se neprojevila do skóre. Ale kluci se následně uklidnili a dotáhli zápas do vítězného konce. V závěru jsme měli ještě nějaké šance. Z tohoto pohledu je naše vítězství zasloužené,“ dodal Petr Pavlík.

Branky: 71. Hamada – 2. Ondrušík, 26. Vondráček, 58. Vácha. Poločas: 0:2.

Kolín: Kubát – Škoda (88. Bareš), Šlehofer, Štancl, Koděra – Vácha (71. Rosendorf), Němeček, Ondrušík (51. Urban), Šindelář, Veselý – Vondráček (80. Zelenka).