Kolín se konečně dočkal vítězství. Bylo to na třetí pokus

Do třetice všeho dobrého. To si mohli říct fotbalisté Kolína. Ti totiž v prvních dvou kolech divizní skupiny C nedokázali vyhrát, podařilo se jim to až na třetí pokus v Hlinsku, kde slavili tři body po výhře 3:2.

Z fotbalového utkání prvního kola MOL cupu Kolín - Karlovy Vary (1:0) | Foto: Foto: Deník/Vladimír Malinovský

„Vstoupili jsme do utkání aktivně a brzy nastřelili Vojtou břevno. Poté jsme z ojedinělé akce inkasovali. Naštěstí jsme rychle reagovali, vyrovnali a vzápětí přidali druhý gól. Od té doby jsme byli lepší, dobře kombinovali. Bylo otázkou času, kdy dáme třetí gól. Ten jsme dali po hodině hry. Po této brance hráli domácí vabank a podařilo se jim snížit. Posledních patnáct minut bylo nervózních, naštěstí jsme těsné vedení udrželi,“ oddechl si trenér Petr Pavlík. Velim si zakřičela vítězný pokřik i s trenérem Kulhánkem v nemocnici Přečíst článek › „Když se na utkání podívám zpětně, vyhrát jsme si zasloužili, ale měli jsme ho zvládnout líp,“ dodal. Branky: 7. Nevole, 78. Hlouš – 13. Valenta, 17. a 63. Sodoma. Poločas: 1:2. Kolín: Kubát – Milec, Soběslav, Hakl – A. Čapek (71. Hudec), Vondráček (80. Šindelář), P. Čapek, Koděra (86. Pelyak), Valenta – Vojta (80. Vácha), Sodoma (71. Bareš). Český Brod doma válí. Neztratil ani bod, dokonce neinkasoval Přečíst článek ›