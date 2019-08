První ostrý test Kolínu vyšel. Na půdě nováčka a svého soupeře v divizní skupině C porazil díky gólu Vondráčka.

„První poločas byl vyrovnaný. My nehráli to, co jsme si řekli. Hráli jsme pomalu a moc profesorsky. Domácí hráli s větším zaujetím. Ve druhé půli jsme se zlepšili. Pomohl nám hlavně příchod Šindeláře, který hru oživil. Po jeho krásné akci a centru na Vondráčka jsme se dostali do vedení. Od té doby jsme byli silnější a na míči jednoznačně lepší. V tomto kontextu jsme si výhru zasloužili,“ konstatoval trenér Petr Pavlík.

Kolín se do Hlinska zanedlouho vrátí. Odehraje zde třetí kolo mistrovské soutěže. „Opět se zde pokusíme vyhrát,“ hlásí.

A na výlet do této destinace se těší. „Hlinsko má nádherný stadion. Nejenom trávník, ale i kabiny. Je to stánek pro vyšší soutěž. Třeba na toto pohárové utkání přišlo 300 fanoušků,“ podotkl kolínský trenér.

V dalším kole Mol Cupu Kolín doma přivítá Ústí nad Orlicí.

Branka: 68. Vondráček. Poločas: 0:0.

Kolín: Barták – Čapek, Bareš (87. Vlášek), Štancl, Koděra (80. Ondrušík) – Veselý, Němeček, Rosendorf (65. Šindelář), Vondráček, Šlehofer – Zelenka.