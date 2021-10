„Jsem spokojený hlavně s výsledkem a tím, jak jsme byli efektivní,“ uvedl trenér Petr Pavlík.

Do Kolína přijel soupeř, který hrál sebevědomě, rychle, přesně. A hlavně se dostával často do zakončení. Ve 13. minutě se také díky Zbudilovi dostal do vedení.

V těchto chvílích držel Kolín nad vodou brankář Otáhal, který před inkasovaným gólem i po něm předvedl sérii čtyř bravurních zákroků a jenom díky němu nenarostlo skóre do závratných čísel.

Domácí se chvíli rozkoukávali, spíš nechali hrát soupeře a sami vyráželi do rychlých protiútoků. A tato taktika slavila v první půli úspěch. Čtyři branky jsou toho důkazem.

První zaznamenal pohotovou střelou z vápna Pavel Čapek, po něm se prosadil z penalty Štancl. Poté do černého mířil Valenta a po rohu hlavou Sodoma.

„Díky brankáři Otáhalovi jsme zůstali ve hře, protože za stavu 0:1 chytil sérii tří těžkých střel. Zde se lámal chleba. My soupeře potrestali z každé šance, co jsme měli,“ podotkl Pavlík.

Letohrad ukázal, že je velice silný na míči, proto bylo z pohledu Kolína důležité, že ho po přestávce odzbrojil dalšími dvěma přesnými zásahy, o které se zasloužil Sodoma a Vojta. Hosté v závěru už jenom korigovali výsledek.

„Letohrad si nezasloužil prohrát takovým rozdílem, je to k němu až příliš kruté. Hrál velice sympaticky, otevřeně, nebetonoval a možná na to dojel,“ dodal Petr Pavlík.

Branky: 21. P. Čapek, 27. Štancl z PK, 37. Valenta, 42. a 48. Sodoma, 76. Vojta – 13. Zbudil, 81. Kabourek. Poločas: 4:1.

Kolín: Otáhal – Hakl, Soběslav, Štancl (69. Šlehofer) – Vácha (75. Hudec), P. Čapek (69. Šindelář), Vondráček (75. Koděra), Milec, Valenta – Vojta, Sodoma (69. Bareš).