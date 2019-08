„Cíl je stejný jako v minulé sezoně a bude stále stejný, dokud toho nedosáhneme. Takové město, jako je Kolín, musí hrát minimálně třetí ligu. Samozřejmě, že všechno je závislé na finančních prostředcích a možnostech klubu, ale cílem je každopádně postup do ČFL,“ hlásí předseda klubu Vladimír Zeman.

Bývá tradicí, že v letním období dochází k hráčským změnám. Ty se nevyhnuly ani Kolínu.

„Naším cílem je nedělat velké změny v kádru a budovat stabilní tým. Samozřejmě nějaké změny a příchody budou, ale vše je v jednání,“ podotkl Zeman.

V kádru Kolína přesto nezůstal oproti minulé sezoně kámen na kameni. Odešli oba brankáři – Drápela (Velim), Kafka (Motorlet), dále Skuhravý (Čelákovice) a Šedivý (Spoje Praha).

„O něho jsme měli zájem, ale mateřský klub nám ho nechtěl uvolnit,“ objasnil manažer Kolína Jaroslav Havrda.

Kolínský dres by naopak v podzimní části měli oblékat brankáři Kubát (Čáslav) a Barták (Mladá Boleslav). Dále Lukáš Šlehofer (Vodňany), Petr Ondrušík (Horky), Štěpán Urban (Štěchovice) a Matěj Zelenka.

„Posledně jmenovaný je kluk z dorostu a zatím se jeví velmi dobře. S definitivní platností byl z dorostu posunut také David Koděra, a to i přesto, že ještě rok může za tuto kategorii nastupovat. V současné době ještě pracujeme na příchodu stopera. Nějaké varianty jsou, ale zatím nechci být konkrétní,“ podotkl Havrda.

„Z pracovních důvodů nemůžeme na podzim počítat s Radkem Biškem. Velkým přínosem z mého pohledu bude Ondrušík, který s námi už v minulé sezoně trénoval a hráče tohoto typu náš tým určitě potřebuje,“ řekl Zeman.

Vedení Kolína se v poslední době snaží o obnovení B mužstva.

„Založení rezervy řešíme už druhým rokem. Pamětníci dobře vědí, že B tým už v minulosti několikrát v klubu byl a s jeho fungováním to většinou nedopadlo moc dobře. Jsou zde otázky pro a proti, a pokud by se B tým zakládal, tak by to mělo mít své opodstatnění a smysl. To znamená, že by to byl celek pro mladé hráče, kteří vycházejí z dorostu, plus hráče z rozšířeného kádru A týmu, kteří nebudou mít odehranou minutáž a budou potřebovat zápasovou zátěž. Určitě by to neměl být tým pro zasloužilé fotbalisty, kteří si jdou o víkendu udělat žízeň,“ nastínil Zeman.

Podaří se novému vedení béčko konečně obnovit?

„Problém je v tom, že pokud bychom zakládali nový tým, tak musíme začít v nejnižší třídě a postupně si odpovídající soutěž vykopat, což se možná zdá jako jednoduchá záležitost, ale projít si tím nebude pro některé hráče moc příjemné. Určitě se tím ale musíme v nejbližší době vážně zabývat, protože po slabších ročnících přijdou brzy roky, kdy nám bude končit velký počet dorostenců a B tým by byl pro ně tím nejlepším uplatněním,“ uzavřel Vladimír Zeman.