„My proměnili všechny, soupeř jednou trefil tyč,“ objasnil trenér Petr Pavlík.

Vypadalo to, že k rozstřelu ani nedojde. Kolín se totiž herně trápil, vyrovnávací gól vstřelil až devatenáct minut před koncem Bareš. „Dan hrál od začátku stopera, když vystřídal Čapek, poslal jsem ho na hrot a on se odvděčil gólem. Vepředu naši hru rozhýbal,“ pochvaloval si Pavlík.

To bylo jedno z mála plusů, které kolínského trenéra potěšilo. „První poločas byl z naší strany šílený. Soupeř bojoval, navíc má dobře propracovaný systém 3-5-2. My se do jeho obrany nemohli dostat,“ podotkl Petr Pavlík.

Letohrad také udeřil. Z dálky se trefil Ráliš. „Hosté vedli zaslouženě,“ přiznal Pavlík.

Po změně stran udělal domácí trenér několik korektur v sestavě, což se mu nakonec vyplatilo.

„Soupeř nám branku nabídl sám svojí chybou. Bareš, byl důsledný a vyrovnal. Po přestávce se nás výkon zlepšil. Snažili jsme hrát, zjednodušili hru a víc bojovali. Druhá půle byla už o něčem jiném. Zápas skončil spravedlivou remízou. V penaltách jsme měli víc štěstí,“ dodal kolínský šéf lavičky.

Branky: 71. Bareš – 18. Ráliš. Poločas: 0:1.

Kolín: Kubát – Škoda, Bareš, Štancl, Koděra – Vácha, Šindelář, Stehno (59. Rosendorf), Ondrušík (59. Veselý), Urban (78. Němeček) – Zelenka (68. Čapek).