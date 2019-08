Hlinsko – Fotbalistům Kolína se v nové sezoně zatím výsledkově nedaří. Nevyhráli ani ve třetím kole divizní skupiny C. Naposledy prohráli v Hlinsku 1:2.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Pavel Slavíček

„Po dvou individuálních chybách jsme domácím darovali vedení o dva góly. Pak jsme začali trošku hrát. Ještě za stavu 1:0 domácí vykopávali údajně míč za brankovou čárou, bohužel to nebylo uznaný, takže to bylo asi na lajně. Ale i domácí dokonce přestali hrát, takže si o tomto momentu můžeme myslet, co chceme. Hned po příchodu z kabin jsme krásnou střelou Vondráčka snížili. Následně jsme soupeře zmáčkli, ten hrál na brejky a bojoval. Bohužel se nám nepodařilo vyrovnat, přestože jsme měli pár střel z dálky nebo závarů,“ uvedl zklamaný trenér Kolína Petr Pavlík.