„Sehráli jsme zápas dvou rozdílných poločasů. První byl z naší strany dobrý. Se druhým poločasem moc spokojený nejsem,“ uvedl trenér Petr Pavlík.

Kolín měl do utkání raketový nástup. Soupeře přimáčkl na jeho polovinu, z tlaku ale nic nevytěžil.

V dobré pozici se po Koděrově centru objevil Vondráček, jeho hlavička skončila trestuhodně vedle. Poté se řítil ze strany sám na bránu Vácha, ale ani on nebyl úspěšný.

Horky se postupně osmělovaly. Největší šanci měl Novák, z jeho pokusem si ale poradil gólman Kubát.

Kolín se za svoji aktivitu přeci jen dočkal. Šest minut před přestávkou mířil přesně Vondráček.

Po hodině hry mohl domácí vedení navýšit Vácha, jehož krásnou uličkou našel Vondráček, ale brankář jeho kličku vystihl.

V 65. minutě se kolínští hráči i jejich příznivci mohli radovat. Krásnou kombinační akci, kdy si míč vyměnil Vácha se Stehnem, zakončil parádní ranou pod břevno Vondráček.

Zdálo se být rozhodnuto. Hosté se ale nevzdali. Při první možnosti Machů ještě stačil zasáhnout Kubát, po následném rohu se napodruhé prosadil Tarasiuk.

V závěru dokonce Horky sahaly po vyrovnání. Na vápna domácích se vypravil i gólman Durov. Po jednom z rohů kolínští hráči vykopli míč před brankovou čarou, po druhém dvakrát skvěle zasáhl Kubát. Především díky němu si Kolín připsal další tři body.

„V prvním poločase jsme jednoznačně dominovali. Šli do šaten s vedením. Myslím si, že to po naší aktivitě mohlo být i větším rozdílem. Do druhé půle jako kdyby nastoupil jiný Kolín. Přestali jsme kombinovat a běhat. Přesto jsme dali krásný gól na dva nula. To jsem si myslel, že se naše hra uklidní. Bohužel, opak byl pravdou. Mysleli jsme si, že již máme vítězství v kapse a přestalo se úplně běhat. Dostali jsme kontaktní branku. Zbytek už byl o nervech. O tom, jestli hosté z nějakého nákopu nebo ze standardní situace dají branku, nebo ne. Naštěstí nás opět podržel gólman,“ oddechl si Petr Pavlík.

Branky: 39. a 65. Vondráček – 72. Tarasiuk. Poločas: 1:0.

Kolín: Kubát – Škoda (84. Bareš), Šlehofer, Štancl, Koděra – Vácha (78. Zelenka), Němeček, Ondrušík (80. Rosendorf), Šindelář (63. Stehno), Urban (69. Veselý) – Vondráček.