„Byli jsme zdatným soupeřem týmu, který se pravidelně pohybuje ve vrchních patrech tabulky ČFL. Místy jsme ho i přehrávali,“ potěšilo trenéra Petra Pavlíka.

Zatímco v sobotu Kolín proti Ostré brzy inkasoval, tentokrát to byl on, kdo včas udeřil. Již ve třetí minutě se po pěkné kombinační akci a přihrávce od Šlehofera prosadil mladík Zelenka.

Domácí v aktivitě nepolevovali, vypracovali si další tři výborné pozice. Dvakrát dobře proti střelám zasáhl hostující gólman, jednou mu při ráně Škody pomohla konstrukce branky.

Skvělou možnost měl chvíli po změně stran nováček Šlehofer, jeho ránu zneškodnil gólman Záp. Zanedlouho na něj nevyzrál ani Vácha, po sólovém úniku napálil míč pouze do břevna.

Bez šancí nebyli ani hosté. Ve druhé půli jednou nastřelili tyč, třikrát poté skvěle zasáhl brankář Kubát. Jednou ho na brankové čáře zastoupil obětavým zákrokem Škoda.

„Měli jsme dobrý vstup do utkání. Do 60. minuty jsme byli hodně důstojným partnerem. Pak už se na některých hráčích projevila únava ze sobotního utkání proti Ostré. Ale ubránili jsme to. Celkově jsme měli víc šancí. Bohužel nám v některých okamžicích chyběl větší klid v koncovce. Mohli jsme zvítězit i vyšším rozdílem,“ podotkl Petr Pavlík.

Příští víkend čeká hráče Kolína start v domácí pohárové soutěži, další víkend první kolo mistrovské soutěže.

„Naším cílem je postup do ČFL,“ hlásí předseda klubu Vladimír Zeman.

Branka: 3. Zelenka. Poločas: 1:0.

Kolín: Kubát – Čapek (46. Šindelář), Bareš, Štancl, Škoda – Vácha, Vebr, Němeček, Šlehofer (70. Koděra) – Zelenka (70. Rosendorf), Vondráček (80. Vlášek).