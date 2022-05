Kolín představil novou brankářskou jedničku. Ve své sbírce má dokonce i titul

Kolín neměl se soupeřem výraznější problémy. Od začátku ho přehrával.

„V první půli chyběly pouze góly, hra nebyla špatná. Kluci hráli trpělivě a bylo otázkou času, kdy to promítnou i do skóre. Stalo se tak až ve druhé půli, kdy padal jeden gól za druhým. Kromě pěti gólů jsme měli ještě pár šancí. Dá se říct, že jsme měli zápas pod kontrolou. Je to pěkný počin, hlavně venku u soupeře, který organizovaně bránil. Byl to zápas skoro bez chyb,“ podotkl spokojený Petr Pavlík.

Branky: 66. Vondráček, 80. Štancl, 83. a 85. P. Čapek, 88. Němec. Poločas: 0:0.

Kolín: Otáhal – Routek, Soběslav, Štancl – A. Čapek (79. Hakl), Milec, P. Čapek, Šindelář (85. Němec), Koděra (74. Vácha) – Sodoma, Vondráček.

