Kolín inkasoval jako první a v průběhu zápasu musel dotahovat náskok domácích. Pokaždé se mu to podařilo.

„Hrálo se svižně. Hradec má mladé a běhavé hráče, kteří byli dobří i v práci s míčem. My měli po změně stran pětiminutovku, kdy jsme se špatně koncentrovali a domácí se dostali do vedení 3:1. Jsem rád, že se kluci dokázali vrátit do zápasu a šest minut před koncem po pěkné akci Šindeláře vyrovnali Živným. Ukázala se tím vnitřní síla týmu. Přestože výsledek nebyl úplně ideální, dokázali se kousnout a aspoň vyrovnat. Jinak šance byly na obou stranách, zvonila i obě břevna a oba gólmani něco pochytali,“ dodal Pavlík.

Poslední utkání v přípravě odehraje Kolín v sobotu 29. února doma. Od 10 hodin hostí pražskou Aritmu.

Branky: Vondráček, Koděra, Živný. Poločas: 1:1.

Kolín: Bína – A. Čapek, Štancl, Milec, Koděra – Němeček, Šindelář, P. Čapek, Vondráček, Vácha – Veselý. Střídali: Urban, Živný, Rosendorf.