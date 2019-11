„Nehráli jsme dobře, přesto jsme mohli bodovat. Bohužel rozhodčí proti domácím neodpískal dva pokutové kopy,“ zlobil se trenér Petr Pavlík.

Kolín se již v sedmé minutě dostal do vedení, přesně se trefil Vácha. Náskok těsně před přestávkou ztratil.

„Byl to poslední útok domácích, při kterém jsme udělali chybu,“ posteskl si Pavlík.

„Začátek jsme měli dobrý, pak jsme ale nepochopitelně vyklidili hřiště. Vše vygradovalo brankou do šatny,“ podotkl.

Po změně stran se Kolín snažil dobýt branku Náchoda, bohužel marně.

„Druhou půli jsme odehráli relativně slušně, skórovat jsme bohužel nedokázali. Hrozně těžko se mi zápas hodnotí poté, co zápas hrubě ovlivnil rozhodčí. Proti soupeři neodpískal dvě jasné penalty, proti nám jednu. Došlo to tak daleko, že i já jsem dostal žlutou kartu. V první řadě musíme začít u sebe a je pravda, že jsme neodehráli zrovna povedené utkání, ale na druhou stranu nechápu, proč rozhodčí neodpíská, co má. Třeba Vondráček musel pro hrubém faulu nuceně vystřídat,“ dodal skleslý Petr Pavlík.

Branky: 45. Volf, 68. Pražák, 90. Malý – 7. Vácha. Poločas: 1:1.

Kolín: Kubát – Škoda, Bareš, Štancl, Koděra (77. Čapek) – Vácha, Šlehofer, Rosendorf (65. Stehno), Šindelář (78. Urban), Veselý (58. Němeček) – Vondráček (82. Zelenka).