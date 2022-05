„Přestože jsme si říkali, že musíme nastoupit aktivně a soupeře nepodcenit, tak se nám začátek hrubě nepovedl. Začali jsme hrát až za stavu 2:0 pro domácí, kdy nám teklo do bot. Hráči si naštěstí uvědomili, že to takhle nejde. Trošku změnili přístup a do konce prvního poločasu se nám podařilo vyrovnat. Ale přístup se mi nelíbil. Takhle se aspirant na postup nemůže prezentovat,“ podotkl trenér Petr Pavlík.