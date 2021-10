Hosté v Kladně brzy vedli trefou Kubiše, ale po poločase bylo skóre vyrovnané, když se k centru dostal hlavní kanonýr Kladna Šnobl a sám proti Malinovi poslal balon k tyči.

Jenže v úvodu druhého dějství jakoby existovali na hřišti jen hosté. Podezřelý zákrok Balšánka na Nekolného sudí Svoboda jako penaltový neviděl, ale pak Kladno poznalo, jak velký může být problém hodit špatně aut na půlce soupeře. Hosté totiž podnikli bleskový výpad a Moravec je poslal do vedení.

Dokonce mohli zvýšit, Kladno se v těch chvílích hodně trápilo, ale pak se stoper Javorek dostal k centru a na ten si dokonale naběhl Holub – 2:2. Holub dokonce mohl domácí poslat do vedení, senzačně však zasáhl Malina. Pak už se zápas zklidnil.

Blíž rozhodnutí byli nejprve hosté, ale střídající Kocourek sám před Vokounem hlavičkoval moc vysoko. Brzy litoval, po rohu si naskočil Pechr a prudkou hlavičkou prostřelil Malinu i bránící obránce.

„Od začátku to bylo mdlé, chyběly tam emoce. Ke konci se to zlepšilo a cítil jsem, že to můžeme zlomit na naši stranu. Byla najednou lepší atmosféra, víc žila i lavička, diváci. Do hry nás vždycky dostalo vyrovnání,“ mínil Jan Pechr, který komentoval i svou emotivní oslavu třetí trefy.

„Já jsem hodně emotivní,“ smál se a spoluhráči vedle se s úsměvem křižovali, že tohle se nemělo stát, aby rozhodl právě Honza Pechr.

„Já když dám gól, tak je to trochu svátek, o to víc si to užívám. Říkal jsem Pospovi (Pospíšilovi), aby centr z rohu poslal vyšší. Měl jsem šanci už v prvním poločase, oni ale dobře přední tyč bránili. U gólu nám pomohla trochu teč a povedlo se,“ radoval se Jan Pechr, mimochodem jinak kondiční trenér florbalistů Kladna.

„Na velké šance jsme vyhráli 9:4, bohužel domů odjíždíme s prázdnou,“ posteskl si vedoucí Českého brodu Jan Křen.

Po utkání se setkali bývalí spoluhráči z národního týmu, stříbrní medailisté z Eura 1996. Martin Frýdek vede Brod, Jan Suchopárek na zápasy Kladna začal zase chodit. Tentokrát měl jako odchovanec Kladna lepší náladu, ale jak to bude zítra při derby slavných „S“, kterých proti sobě odehráli také spoustu, to se teprve dozvíme.

Branky: 30. Šnobl, 61. Holub, 89. Pechr – 7. Kubiš, 52. Moravec. Poločas: 1:1.

Kladno: Vokoun – Borák (62. Kolářský), Javorek, Noll, Ježdík – Pechr, Balšánek (62. Říha) – Čížek, Holub 81. Procházka), Pospíšil – Šnobl (81. Šíma).

Český Brod: Malina – Poběrežský, Nekolný, Kejha, Václavík – Sklenička (84. Kocourek), Štětina, Begič (76. Fikejz), Palečko (69. Šolaja), Moravec – Kubiš.