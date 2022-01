Fotbalový klub FK Kolín si se všemi nástrahami ale poradil, A-tým dokonce vybojoval titul půlmistra a má slibně nakročeno k tolik kýženému postupu do ČFL. Jak hodnotí nejen uplynulou polovinu soutěže sportovní manažer Sparty Kolín Jaroslav Havrda a co očekává od druhé části sezony?

Lepší mušku mělo Malibu. Kolín v penaltách selhal

Týmu se podařilo předskočit Vysoké Mýto, a tak přezimuje na prvním místě. Jak byste zhodnotil první část sezony z pohledu funkcionáře?

Zažili jsme podzimní část jako na houpačce. Po špatném úvodu jsme zdárně finalizovali závěr soutěže a stali se zaslouženým lídrem divizní skupiny C, a to jak výsledkově, tak herní kvalitou, což nás samozřejmě těší dvojnásob.

Kádr je nabitý kvalitou od shora dolu. Je těžké nabídnout kvalitním hráčům skvělé podmínky na divizní poměry? Je pro hráče lákadlem například postup do třetí ligy?

Samozřejmě, že je to těžké. Finance jsou základem fungování jakéhokoliv sportovního celku. Doba je nejistá a součinnost státu není na dobré úrovni. Pokud má být dobrou motivací pro nově příchozí hráče postup do ČFL, odpovídám ano.

Jako manažer máte k hráčům velmi blízko a stojíte u všech přestupů. Zasáhne tým do jarní části nějaká obměna, nebo bude bojovat ve stejném složení?

Nějaké změny nastanou, ať už se jedná o vynucené, či nevynucené. Nás může maximálně těšit to, že o naše hráče je zájem, a to především z vyšších soutěží, konkrétně ze třetí a druhé ligy. Zatím to ale nechci nijak konkretizovat.

Anketu o nejlepšího střelce okresu vyhrál velkoosecký Ondřej Sodoma

V nedávné době byl převeden areál Sparty Kolín pod SMSK, z. s. Byla to především finanční úleva. Může si nyní klub více dovolit?

Nejenom finanční úleva, ale především zodpovědnost za správu budov a celého areálu. Můžeme si tak dovolit více běžných věcí okolo chodu celého klubu a nezapomínáme na mládež.

Minulý rok do rozjeté sezony zasáhl covid. Jak obtížné bylo naskočit zpět do tempa v pozici funkcionáře? Co vše bylo potřeba dělat během té nucené pauzy?

Těžké to bylo pro nás všechny. S hráči jsme našli společnou řeč a vyhověli si navzájem. Trénovali jsme na etapy, kdy to dovolovalo MZČR, nebo se jelo v režimu individuální přípravy. Pro mě to bylo těžké v tom, že jsem pracoval na příchodech nových hráčů a my jsme stále nevěděli, zda se jarní část dokončí, nebo v jakém termínu vůbec zahájíme následující. Zde bych chtěl poděkovat Vláďovi Zemanovi (předseda klubu – pozn. red.), který vytvářel skvělé podmínky k tomu, aby klub fungoval alespoň v částečném režimu.

Na jaře oslaví kolínský klub 110 let od svého založení. Chystají se nějaké oslavy?

Něco v hlavách máme. Především doufám, že 110 let našeho klubu oslavíme sportovním úspěchem.

Na jaře je tedy cíl jasný, a to postup do ČFL. Mělo by to být hlavním lákadlem pro diváky?

Je škoda, že diváků nechodí tolik. Již jsem to zmiňoval v loňské sezoně, herní kvalitou převyšujeme divizi. To, že nechodí diváci v hojném počtu na naše zápasy nás samozřejmě mrzí, ale jedná se o dlouhodobý kolínský problém.

TOMÁŠ ŠULC

VIDEO: Divoká oslava. Syn Rooneyho fandil tátovi, na tribuně šílel radostí