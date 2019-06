„Vyhráli jsme, jsem spokojený,“ řekl trenér Kolína Petr Pavlík.

Do derby měli lepší vstup domácí. Byli aktivnější, jenomže obrana Kolína je do vyložených šancí nepouštěla. Dva pokusy Vančury se minuly účinkem.

Kolín postupně vystrkoval růžky a v sedmnácté minutě udeřil. Po Váchově centru do vápna nařídil rozhodčí pokutový kop. Ten proměnil Vondráček.

Čáslavští se i po inkasované brance tlačili před branku soupeře. Hannich ale vybíhajícího Drápelu nepřekonal. Zanedlouho Jícha neprostřelil obranný val před sebou a Hannich z dorážky z úhlu pálil nad. Poté měl výbornou pozici Jícha, jeho hlavičku ale Drápela vyrazil na rohový kop.

Po změně stran se karta obrátila. Tempo udával Kolín. A byl produktivní.

Dvě minuty stačily Lukáši Šindeláři, aby po centru Němečka navýšil vedení Kolína. Silový záložník ale neměl dost. O chvíli později po centru Váchy upravil na tříbrankový rozdíl.

Čáslavi chvíli trvalo, než se probrala ze šoku. V 66. minutě snížila. Faul na Jíchu potrestal z penalty Kunášek.

Zanedlouho byl za zakopnutí míče vyloučený Vácha a domácí měli výhodu jednoho muže v poli. Tu však nevyužili. Možná i proto, že jim byl tři minuty před koncem vyloučený po strkanici Mráz.

Poslední slovo v utkání měl Lukáš Šindelář, který v nastaveném čase po zákroku Petrů na Bareše proměnil třetí pokutový kop v zápase.

„Začátek zápasu jsme neměli dobrý. Vyšlo nám ale střídání. Lukáš Šindelář dal tři góly a takto by to nějak mělo vypadat, když jde někdo na hřiště,“ podotkl s úsměvem Petr Pavlík.

„Zápas se nám výsledkově vůbec nepovedl. V prvním poločase jsme ale byli výrazně lepším týmem, dobře jsme kombinovali, dostávali jsme se do příležitostí, bohužel jsme je neproměnili,“ posteskl si trenér Čáslavi Radim Truksa.

„Věřili jsme, že utkání zvládneme otočit. Měli jsme ale velmi špatný vstup do druhého poločasu, ve kterém jsme dvakrát inkasovali od Šindeláře, když jsme nezachytili jeho pohyb z druhé vlny. Po nějaké padesáté minutě bylo víceméně rozhodnuto. Byli jsme v útlumu, ze kterého jsme se nakonec částečně dostali díky brance Petra Kunáška z pokutového kopu. Potom šli hosté do deseti, bylo ještě dost času, abychom utkání zdramatizovali, ale bohužel jsme naše šance a pološance neproměnili. Nakonec jsme v pětadevadesáté minutě inkasovali čtvrtou branku z pokutového kopu. Výkon v prvním poločase byl dobrý, ve druhém už tomu tak nebylo,“ dodal zklamaný Truksa.

Regionální derby bylo zároveň posledním zápasem kariéry pro čáslavského obránce Petra Kunáška, který se v Čáslavi poprvé objevil v roce 1994, pak nastupoval mimo jiné také za Kolín, nebo Bohemians 1905, s tímto týmem si zahrál také nejvyšší soutěž. Do Čáslavi se vrátil v roce 2013.

Branky: 66. Kunášek z PK – 19. Vondráček z PK, 47., 54., a 95. L. Šindelář. Poločas: 0:1.

Čáslav: Kubát – Mráz, Vančura, Kunášek (88. V. Pavlík), Čuchal (88. Plíhal) – Jícha, J. Petrů, Kořínek (58. Ronovský), Vocel – Hannich, Skokan.

Kolín: Drápela – Štancl, Škoda, Skuhravý, Němeček – Vácha, Vebr (90. J. Šindelář), Vondráček (88. P. Pavlík), Veselý (46. L. Šindelář), Šedivý – Bareš.