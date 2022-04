Domácí vsadili na skálopevnou obranu, ze které vyráželi do rychlých kontrů. A jejich taktika celkem slavila úspěch. Kolín diktoval tempo hry, ale do vyložených příležitostí se nedostával. A také jako první inkasoval. Po třinácti minutách dostala Kutná Hora výhodu pokutového kopu, s ní si poradil zkušený Wolf. Favorit byl chvíli otřesený, po několika minutách se zase zvedl a po necelé půlhodině hry se mu podařilo vyrovnat. Pavel Čapek mířil po parádní akci do prázdné brány. Kutnohorští se nehodlali vzdát ani po změně stran. Druhá půle nabídla jediný gól, který dal hostující Sodoma z pokutového kopu. V závěru měli domácí obrovskou šanci na vyrovnání, ale Gašpar z výborné pozice neskóroval.

„Věděli jsme o obrovské kvalitě Kolína. Hráli jsme dobře z defenzivy, naše hra byla o mnoho zodpovědnější než v jiných zápasech,“ vyzdvihl snahu domácích trenér Jan Holík. „Dokonce jsme se dostali po penaltě Wolfa do vedení. Soupeř byl více na míči, my jsme hráli ze zajištěných prostorů. Pak jsme ale propadli ve středu hřiště a bylo vyrovnáno. Poločasové skóre bylo zasloužené,“ přiznal Holík. „I ve druhém poločase byli hosté častěji na balonu, my jsme byli zodpovědní. Po jedné standardce viděl rozhodčí faul v šestnáctce a Kolín šel do vedení. V závěru jsme měli velikou šanci, ale nedali jsme. Soupeř nemá konkurenci, ale my jsme tentokrát na bod měli. Bod bychom přivítali, tohle je prohra se vztyčenou hlavou,“ uvedl po zápase kouč Kutné Hory. „Takhle musíme hrát v dalších zápasech, to bude klíčové pro zbytek další vývoj sezony,“ dodal Jan Holík.

„Byl to boj a z naší strany dobývání soupeřovy branky. Kutná Hora nepřelezla svoji polovinu a my se s tím popasovali špatně. Bylo tam málo pohybu,“ byl kritický ke svému týmu kolínský kormidelník Petr Pavlík. „Naráželi jsme na jejich šesti blok vzadu a předsunutý čtyři záložníky. Ale existuje fotbalový pánbíček, protože fotbalové mužstvo bylo odměněno. Jsem rád, za upachtěné vítězství,“ zhluboka si oddechl kouč favorizovaného Kolína.

Branky: 13. Wolf – 29. P. Čapek, 69. Sodoma (z PK). Poločas: 1:1.

Sparta Kutná Hora: Malý – Marek, Veselý, Franc, Zrůst (71. Pleva), Tulach (85. Gašpar), Pilný, Nekvinda, Křeina, Piskač (85. Exner), Wolf.

Sparta Kolín: Otáhal – Štancl, Soběslav, Hakl, Koděra (70. Pelyak), Vojta (70. Hudec), Vondráček, Sodoma, Routek (70. A. Čapek), P. Čapek (85. Šindelář), Milec.