Parádní vstup do nové sezony prožívají fotbalisté Českého Brodu. Ze dvou zápasů získali šest bodů a díky tomu se v průběžné tabulce divizní skupiny B usadili na prvním místě. Naposledy zvítězili ve Slaném 1:0.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Pavel Slavíček

„Utkání s ambiciozním nováčkem, který do divize postoupil po padesáti letech, nebylo úplně jednoduché. Domácí, přestože se do šancí moc nedostávali, hráli výborně na míči. Ze Slaného se body lehce vozit nebudou. O to je naše výhra cennější,“ uvedl vedoucí mužstva Jan Křen.