„Utkání díky velkému vedru nemělo to správné tempo, jak jsme si představovali, ale naše výhra byla zcela zasloužená. Gólů jsme mohli vstřelit i víc. Soupeř předvedl slušný výkon, snažil se s námi hrát otevřenou partii. Hráčům patří dík za zápas i celou sezonu,“ uvedl trenér Petr Pavlík.

„Naši mladí dorostenci si to odehráli velmi dobře, mám za ně radost. Je z čeho vybírat. Nesesypali se. Je před nimi ještě spousta práce, ale utkání zvládli. Těší mě, že se do budoucna nemusím bát je nasadit do hry. Byli oživením,“ dodal Petr Pavlík.

Branky: 3., 33. a 76. Hakl, 82. Hudec, 87. Sodoma – 18. Urban. Poločas: 2:1.

Kolín: Bína – Čáp (61. Soukup), Soběslav, Routek (78. Koděra) – Pelyak (30. Vácha), Milec, P. Čapek, Vondráček (61. Šindelář), Hakl – Němec (61. Sodoma), Hudec.

