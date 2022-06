„Nebylo to moc pohledné utkání. Soupeř dobře organizovaně bránil a my se jen těžko dostávali před bránu. Hrál na brejky a jeden takový se mu podařil proměnit těsně před přestávkou, vzápětí rozhodčí ukončil první poločas. Byla to naše jediná chyba v obraně. Utkání nakonec rozhodl náš spasitel z poslední doby Pavel Čapek, který se trefil netradičně hlavou,“ uvedl trenér Petr Pavlík.