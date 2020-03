Jak vnímáte současnou situaci ohledně koronaviru a jak s ní bojujete?

Rozhodně to není žádná sranda. Je potřeba, abychom všichni dodržovali daná pravidla, chránili sebe a ostatní, aby to bylo co nejrychleji za námi. Já se snažím to všechno dodržovat, a když není třeba, tak ani nevycházím z domu.

Trénujete dohromady, nebo individuálně?

Trénujeme individuálně, protože veškeré sportovní akce jsou zrušeny.

Popište váš program tréninkové jednotky…

Trenér Pavlík nám poslal tréninkový plán, abychom se udržovali v kondici. Máme chodit běhat na padesát minut, posilovat celé tělo a také dynamiku. Já osobně ještě šlapu na rotopedu.

Jak vám fotbal chybí?

Chybí mi strašně moc. Celou zimu jsme makali a těšili se na jarní část sezony, ale stihli jsme jen jeden zápas. Místo toho musíme být zavření doma a čekat, co se bude dít. Chybí mi trénování, zápasy, a hlavně kluci z kabiny. Doufám, že se vše zlepší a budeme moct zase trénovat.

Zavřené jsou i školy. Jak vám jde učení na dálku a líbí se vám to tak? Zavedl byste to napořád?

Takhle mi to vyhovuje asi víc, protože se můžu aspoň v klidu vyspat (smích). Nemyslím si ale, že by to takhle mohlo fungovat po celý školní rok. Mě to zatím problém nedělá, ale byl bych radši, kdybychom se neučili vůbec (smích). Vím ovšem, že je to potřeba. Letos mě čeká maturita, takže se na to musím co nejlépe připravit.

Myslíte si, že se letošní sezona dohraje?

Já doufám, že se to stihne dohrát, ale bojím se, že letošní sezona skončila.

Když by se sezona dohrávala, jaký byste navrhl herní plán?

Kdyby se to dohrávalo, tak bych to viděl tak, že se bude hrát o víkendu a ve středu. Bylo by to hodně náročné, ale nějak by se to zvládlo.

Jak probíhalo vaše začlenění do kabiny prvního týmu?

Začlenění probíhalo dobře, protože jsem měl tu možnost trénovat s týmem už dřív. V tu dobu tu ještě působil Lukáš Seifert, který mě trénoval v žácích ve Velimi, takže jsem tu alespoň někoho staršího znal. Trénovali tu také o rok starší dorostenci, se kterými jsem hrál. I přesto, že jsem byl nejmladší, tak mě ostatní přijali velmi dobře. Když jsem byl stabilně přeřazen do „A“ mužstva, tak moje začlenění bylo mnohem jednodušší.

Vzal si vás někdo obzvlášť „pod křídla“ a pomohl se zařazením?

Nejvíce si mě pod křídla vzal právě Lukáš Seifert, který mě vozil i na tréninky. Také mi dost radil, což mi pomohlo zvládnout skok mezi dospělé.

Kdo nejvíce vás podporoval v tomto skoku?

Největší podporu jsem měl samozřejmě od rodiny. Rodiče jezdí na každý zápas fandit a moc mi pomáhají.

Vy asi nejlépe můžete popsat rozdíly, jaké jsou mezi dorosteneckým a dospělým fotbalem…

Je to opravdu velký rozdíl. V dorostu jsem měl na všechno více času. V dospělém fotbale je to všechno mnohem rychlejší, tvrdší a samozřejmě kvalitnější. Byl to opravdu velký skok. Musel jsem si na to všechno ale zvyknout a přizpůsobit se hře. Určitě mám ještě na čem pracovat, ale kluci mi v tom dost pomáhají a o to to mám snazší.

V mládežnických kategoriích jste byl spíše ofenzivním hráčem. Pod trenérem Pavlíkem jste se tak nějak usadil na levém beku. Byla to pro vás citelná změna? Případně kde vám to vyhovuje víc?

Už ve Velimi jsem začínal hrát jako záložník a po přestupu do Kolína se nic nezměnilo. Vždy mě více bavilo útočit. Po mém přeřazení do „A“ mužstva mě trenér Pavlík začal zkoušet na levé obraně, což pro mě byla velká změna. Mám tam více defenzivních povinností, na které jsem nebyl zvyklý, protože jsem na tomto postu nikdy nehrál. Začínám si už ale zvykat, i když mám stále co zlepšovat. Určitě bych radši nastupoval na středu zálohy, ale na svoji šanci si musím počkat.

Dříve se ve spojitosti s vaší osobou spekulovalo o zájmu některých klubů s vyspělými mládežnickými kategoriemi. Co je na tom pravdy?

Ještě když jsem hrál ve Velimi, tak jsem měl nabídku od Viktorie Žižkov a také od Mladé Boleslavi, kde jsem chvíli trénoval. Tam pro mě bylo problémem dojíždění. Poté jsem přestoupil do Kolína a v posledním ročníku mladšího dorostu se mi ozvali funkcionáři z Vysočiny Jihlava. Tuto nabídku jsem nepřijal, protože jsem chtěl dokončit střední školu zde v Kolíně, přestože mi nabízeli i dokončení školy v Jihlavě.

Máte nějakou metu, které byste chtěl ve fotbalové kariéře dosáhnout?

Určitě jako každý malý kluk bych se chtěl dostat do české nejvyšší ligy a poté někam do zahraničí. Samozřejmě také do reprezentace. To je můj sen a motivace, ale to je ještě daleko.

(René Volf, Tomáš Šulc)