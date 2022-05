V závěru sezony už ale bude chybět na lavičce nyní už bývalý hlavní trenér Marek Zárybnický, který už v průběhu utkání s Kutnou Horou věděl, že v nejbližších hodinách odstoupí sám z vlastní vůle. „V 80. minutě jsem seděl a cítil, že tam je prázdno,“ prozradil Deníku 49letý kouč. „Po takovým výsledku jde ostuda za trenérem a ten musí pryč, tak to vnímám,“ dodal vzápětí.

Energie co se týče trénování a chuť z něj už vyprchaly, vyčpěly. Ve vnitru se s tím pral delší dobu. Duel s Kutnou Horou mu dal poslední, definitivní ránu. Hlavní příčinou jsou zmiňované úplně rozdílné výsledky. „Jde to za mnou, když nejsem schopen přesvědčit hráče, aby pracovali stoprocentně na každý zápas, tak jsem na špatném místě. Jeden zápas jsme schopni aplikovat a ve druhém ta chuť se s tím prát, chybí. To není dobré,“ prohlásil Zárybnický. Hned po zápase zašel za předsedou Ladislavem Černým, že je třeba kluky nabudit a já už u toho nebudu. V následující den oznámil svůj odchod hráčům a Tochovice se už bez něj představily v Kosmonosech, kde prohrály 1:2.

Jedním z faktorů je podle něj u hráčů ztráta pokory po hezkém výsledku. „Je to nastavení v hlavě. Divize je velice těžká soutěž, která neodpouští chyby a lehkomyslnost,“ řekl Zárybnický. Také se tak stalo, protože po parádní výhře s favoritem, přišel obvykle tvrdý direkt.

Věcí, které kouče donutily ke složení funkce, a jež se nabalovaly, bylo víc. On sám přiznal, že by nejpozději v létě skončil, ať sezona dopadne pro Tochovice jakkoliv. „Pořád si ale myslím, že na tu soutěž hráči mají a můj odchod by mohl podobně nabudit tým, jak to proběhlo v Kutné Hoře, která s novým trenérem výrazně ožila,“ prohlásil 49letý odstupující trenér. „Děkuji předsedovi a všem, že jsme si užili celkem zajímavou cestu.“