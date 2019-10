Dvořák: Že jsme nebodovali, je naše chyba

Už je to taková obehraná písnička. Fotbalisté Kolína se častokrát dostanou do dobré pozice, ale nedokáží s ní správně naložit. Třeba jako v Ostré, kde díky špatné koncovce v jedenáctém kole divizní skupiny C podlehli 0:1.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Pavel Slavíček