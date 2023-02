Video, foto: Předkolo odstartované na jedničku. Rezerva Kozlů zkrotila venku Lva

Hosté měli v prvním poločase mírnou územní převahu a domácí spoléhali spíš na rychlé brejky.

Poprvé se skóre měnilo ve 12. minutě, kdy Jakub Moravec dostal ideální přihrávku do uličky a z deseti metrů se nemýlil.

Ve 26. minutě vyšel domácím jeden z rychlých kontrů a bylo vyrovnáno.

Po změně stran byl obraz a průběh hry podobný, jako v prvním dějství.

Chvíli po změně stran se dvakrát vyznamenal brankář Fülöp, který chytil Bydžovu dvě tutovky.

To hosty povzbudilo a v 78. minutě se dostali podruhé do vedení. Nový muž v jejich dresu Lohoyda, který přišel na přestup z pražské Libiše, poslal z levé strany centr do vápna, kde Kalaš sklepl míč Vokáčovi a ten z hranice vápna překonal domácího brankáře.

Bohužel pro Brod i podruhé dokázal Bydžov zareagovat na jeho vedení. Deset minut před koncem opět z rychlého protiútoku srovnal na konečných 2:2.

Branky: 12. J. Moravec, 78. Vokáč. Poločas: 1:1.

Český Brod: Fülöp – Poběrežský, Carda, Václavík – Novák, Kejha, Palečko, Vokáč, Lohoyda – Fikejz, J. Moravec.

Střídali: Kalaš, A. Moravec, Minarčin, Kadlec, Bína.

