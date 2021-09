„Dvakrát jsme ztratili dvoubrankové vedení, ale objektivně vzato, remíza je spravedlivá,“ přiznal vedoucí mužstva Jan Křen.

„Prvních dvacet minut byli hosté lepší, pak se hra vyrovnala a hrálo se pouze mezi vápny bez výraznějších šancí. Gólově udeřilo na konci první půle, kdy Nekolný vysunul Šolaju po pravé straně, ten odcentroval do vápna a Sklenička nás poslal do vedení. Třicet sekund po návratu z kabin Sklenička našel ve vápně Šolaju a ten upravil na 2:0. Čtvrt hodiny byli hosté jak opaření a do hry se nedostávali, až postupem času. Nejprve chytil Přibyl tutovku hráči soupeře a zanedlouho trefili hosté břevno. Pak přišla tříminutová branková smršť. Tu načal hostující Procházka. Následně dostal Šolaja míč do ulice a nadvakrát proměnil. Okamžitě z výkopu jsme si vstřelili Štětinou vlastní gól. A za pasivitu přišel trest v závěru utkání, kdy po centru z pravé strany přeskočil všechno Puchmajer a hlavou vyrovnal na konečných 3:3,“ popsal důležité okamžiky Jan Křen.

Napravit si reputaci mohou hráči Českého Brodu již v úterý, kdy od 10.15 hodin hrají na Meteoru Praha.

Branky: 40. Sklenička, 46. a 78. Šolaja – 75. Procházka, 78. vlastní Štětina, 90. Puchmajer. Poločas: 1:0.

Český Brod: Přibyl – Poběrežský (82 Saska, 87. Exner), Nekolný, Štětina, Moravec – Šolaja, Kejha, Palečko, Kubiš, Sklenička – Fikejz (73. Medek).