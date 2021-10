„Zápas jsme měli pod kontrolou a Čáslav jsme k ničemu většímu nepustili. S výkonem jsem spokojený,“ řekl trenér Kolína Petr Pavlík.

„Pro nás to bylo v podzimní části úplně nejhorší vystoupení. Mrzí mě, že jsme Kolín víc nepotrápili, ale takový je fotbal,“ posteskl si trenér Čáslavi Jakub Svoboda.

Kolín od začátku svého konkurenta herně převyšoval a poměrně snadno se dostával do zakončení. Také se mohl spolehnout na své útočníky. Oba se prosadili dvakrát. Jako první se ale v derby trefil kapitán Vondráček.

Svěřenci Petra Pavlíka přítomné diváky, kterých přišlo 250, svým výkonem bavili. Kromě pěti branek se dostali do několika skvělých příležitostí, další góly ale nepřidali. Kdyby Čáslav odjela s dvouciferným debaklem, nikdo by se nedivil. Od pohromy ji zachránila někdy nepřesná muška domácích střelců, nebo brankář Vyhnánek.

Přestože byli hosté většinu zápasu pod tlakem, občas se přihlásili o slovo. Brankář Kubát a jeho spoluhráči museli být třikrát v pozoru. Dokonce stoper Soběslav musel jednou zasahovat na brankové čáře, dvakrát se vyznamenal muž s číslem 19 na zádech.

„Musím říct, že domácí vyhráli naprosto zaslouženě. V utkání si vytvořili aspoň patnáct vyložených šancí, my jsme na to reagovali nějakými třemi šancemi ve druhém poločase, kdy už byl stav rozhodnutý. Z naší strany to byl úplně odevzdaný výkon. Řekl bych, že jsme domácím vítězství značně usnadnili naším přístupem. Prohrávali jsme osobní souboje a byli jsme relativně všude pozdě. Jsem zklamaný z výsledku, i z předvedené hry,“ dodal zklamaný Svoboda.

Kolín se díky vysokému vítězství a zaváhání Vysokého Mýta vyhoupl zpátky do čela tabulky, kde přezimuje minimálně do prvního jarního kola. Na svého konkurenta má dvoubodový náskok. Čáslav po drtivé porážce klesla na čtvrté místo.

Branky: 2. Vondráček, 18. a 39. Bareš, 77. a 88. Sodoma. Poločas: 3:0.

Kolín: Kubát – Hakl (73. A. Čapek), Soběslav, Štancl (46. Koděra) – Vácha, Vondráček, P. Čapek, Milec, Valenta (73. Hudec) – Bareš, Sodoma.

Čáslav: Vyhnánek – Slavík, Richard, Mráz (46. Král), Mach (46. Kurka) – Petrů, Ronovský – Chábera (70. Vilím), Hejný, Hannich (46. Schovanec) – Bašek (81. Kopp).