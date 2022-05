Pro něj je to ve sportovním životě mezi dospělými první postup. „Dvakrát jsem prohrál finále Českého poháru, byl jsem druhý v lize, dvakrát druhý ve třetí lize. Až nyní jsem se dočkal velkého vítězství,“ podotkl Pavlík.

Basketbaloví kadeti Medvědů vybojovali ligu. Neprohráli ani jeden zápas

On i jeho podřízení a nadřízení budou nyní dlouho slavit. „Myslím si, že všichni z nás budou tak dva dny nezvěstný,“ dodal s úsměvem Petr Pavlík.

Sezona, do jejíhož konce zbývají ještě tři kola, byla náročná, ale se sladkým koncem.

„Jsem rád, že jsme si pro postup došli v co nejkratší době. Na kluky jsem neskutečně pyšný. Cíl, který jsme si dali před sezonou, vlastně už před covidem, jsme splnili s předstihem,“ zdůraznil Pavlík.

Utkání v Letohradu se pro Kolín nevyvíjel dobře. Dvakrát prohrával, pokaždé dokázal ale výsledek srovnat a v závěru vstřelit vítězný gól. O ten se postaral netradiční střelec Hakl.

„Od začátku bylo vidět, že to kluci měli v hlavách i nohách, že to může dopadnout. Alespoň jsme s Letohradem dokázali držet krok, co se týče skóre. Ve druhé půli se ale ukázala síla a morálka týmu. V závěru jsme si šli odvážně pro třetí gól, který vstřelil sváteční střelec Hakl. Ukázalo se, že to není pořád jenom o Sodomovi, ale že se umí přidat i někdo jiný. Posledních pět minut bylo strašně dlouhých, skoro jako zbytek zápasu. Na lavičce jsme trpěli. Ale podařilo se a postup už nám nikdo nevezme,“ oddechl si Petr Pavlík.

Hráči darovali postup zesnulému Janu Kopeckému

Jeho svěřenci udělali radost spoustě fanoušků. Zároveň postupem uctili památku nedávno zesnulého správce a kustoda Jana Kopeckého.

„Před začátkem zápasu jsem klukům říkal, že hrajeme i za něj. Jsem rád, že si to kluci vzali k srdci a že se to podařilo. Všichni na něho vzpomínáme a budeme vzpomínat. Byla to dobrá duše klubu,“ řekl Petr Pavlík.

Branky: 24. a 51. z PK Počtýnský – 33. z PK a 60. Sodoma, 84. Hakl. Poločas: 1:1.

Kolín: Otáhal – Hakl, Soběslav, Štancl – A. Čapek (56. Valenta), P. Čapek, Milec, Šindelář (46. Koděra), Vácha (74. Routek) – Vondráček, Sodoma.

