Fotbalisté Českého Brodu opět ukázali, že se jim v letošní sezoně divizní skupiny B daří více na hřištích soupeřů než na domácím hřišti. V předposledním kole podzimní části dokázali zvítězit 2:0 na půdě pražské Admiry B.

Z přípravného fotbalového utkání Kolín - Český Brod | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

„Za první poločas musím kluky hodně pochválit, kdyby to bylo 3:0 nebo 4:0, nikdo by se nemohl divit. Druhá půle byla z naší strany neurovnaná, ale na vítězství to stačilo,“ řekl trenér Zdeněk Šmejkal.

Brodští vlétli do utkání jako uragán a domácí jasně přehrávali, což přineslo v 5. minutě po trestném kopu a faulu na Fikejze pokutový kop, který ovšem Kejha neproměnil.

Hosté hráli nadále trpělivě a první branky se dočkali v 18. minutě. Kejha vyvezl od půlící čáry míč až po vápno, ten se vrátil k Farkašovi a ten z 25 metrů zamířil obloučkem přímo do šibenice.

Ještě lepší náladu měli hosté ve 27. minutě, kdy se opět gólově prosadili. Po autovém vhazování se míč dostal před vápno k Lohoydovi, který opět obloučkem do šibenice zvýšil na dvoubrankový rozdíl.

„Do konce poločasu jsme byli aktivnější a Admiru prakticky do ničeho nepustili,“ pochvaloval si vedoucí mužstva Jan Křen.

Druhá půle byla méně fotbalovější, přesto si Český Brod vytvořil velké šance. Jenomže ta koncovka. Novák z deseti metrů nastřelil tyč a Fikejz z téže vzdálenosti místo střely volil přihrávku přes celou bránu na Lohoydu, který v jasné pozici nedal.

„Domácí si za celý zápas vytvořili jedinou šanci, kdy se po dlouhém balonu do vápna nedohodli stoper Foungala s brankářem Fülöpem, ale domácí hráč mířil místo do prázdné naštěstí vedle,“ oddechl si Jan Křen.

Branky: 18. Farkaš, 27. Lohoyda. Poločas: 0:2.

Český Brod: Fülöp – Novák, Foungala, Skořepa, Václavík (88. Palečko) – Moravec, Kejha, Farkaš, Lohoyda (65. Sklenička) – Fikejz (80. Šimek), Ketner (80. Dudla).

