Dlouhodobě patří k stabilním členům divize, v loňském ročníku obsadili ve skupině B desáté místo. V té nadcházející by ho chtěli fotbalisté Českého Brodu vylepšit.

Z přípravného fotbalového utkání Kolín - Český Brod | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

„Máme poměrně mladý kádr, ale i tak chceme hrát nahoře. Uvidíme, jak se nám povede začátek. Od toho se to bude odvíjet,“ uvedl trenér Martin Frýdek.

Jeho družina má za sebou povedenou letní přípravu.

„Splnili jsme, co jsme si naplánovali. I všechny zápasy jsme odehráli, nikdo nám ho nezrušil, takže nic nám ji nenarušilo. A to že občas někdo z hráčů chyběl na tréninku, to je v amatérském fotbale normální. Nikdo nechyběl dlouhodobě,“ podotkl.

V každé přestávce dochází v jednotlivých týmech k hráčským rošádám. Výjimkou není ani mužstvo z Kutilky.

„Změny nebyly nijak zásadní a velké. Poběrežský odešel do Benátek nad Jizerou, Kalaš u nás skončil z rodinných důvodů a vrátil se do své rodné vísky a od Jakuba Moravce jsme čekali víc, z tohoto důvodu u nás nepokračuje. Na druhou stranu nás posílil Skořepa z Poříčan, Plůcha ze Žižkova a Šimek z Újezdu nad Lesy. Šanci dostanou i naši dorostenci,“ objasnil Frýdek.

Jeho tým nečeká lehký start, již v pátek se od 17.30 hodin představí v Kladně.

„Kladno a Neratovice považuji za největší favority na postup. Kladno má nového trenéra, přivedlo Folprechta a šest hráčů ze Zbuzan, ale hrát se dá s každým. Jsem rád, že ho máme takto na začátku, protože možná ještě nebude tak sehrané,“ dodal Martin Frýdek.

