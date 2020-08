Český Brod si ve Slaném napravil reputaci

Splnili úkol, který si dali. Českobrodští fotbalisté zamířili ve druhém kole divize B do Slaného s cílem vyhrát. To se jim díky vydařenému vstupu do zápasu podařilo i splnit a po zásluze si odvezli výhru 3:0.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Luboš Jeníček