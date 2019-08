„U nás je to pořád stejné. Hrát pohledný fotbal. Na domácí zápasy nalákat co nejvíce diváků. Cílem je hrát klidný střed a pokusit se být mezi třetím a pátým místem,“ hlásí vedoucí mužstva Jan Křen.

Tým má za sebou letní přípravu, která probíhala na dvou místech.

„Příprava probíhala jak v Českém Brodě, tak hlavně v Kounicích, kde jsme sehráli čtyři přípravná utkání. Celkem to bylo s pohárem proti Poříčanům pět zápasů. V přípravných utkáních se dařilo střídavě. Porazili jsme juniorku Dukly, Kolovraty, prohráli s Čáslaví a béčkem Mladé Boleslavi. Trenér měl k dispozici až 20 hráčů do pole, a to se někdy po vystřídání odrazilo na předvedené hře. Generálkou na mistrovské utkání bylo utkání MOL Cupu proti sousedním divizním Poříčanům, které jsme zvládli s přehledem a jednoznačně zvítězili. Takže s přípravou panuje víceméně spokojenost,“ podotkl Jan Křen.

Kádr Českého Brodu nezůstal pohromadě. Změny se dotkly i mužstva z Kutilky.

„ Odešli Javorek, Jakab, Suk, Melíšek, Beneš a Skořepa. Ten se ale pravděpodobně z přípravy v Zápech vrátí zpět. Přišli Regner, Čuřík, Heřman, Kejha, Livora,“ objasnil změny Křen.

Svěřenci Jiřího Kafky vstoupí do nové sezony v sobotu doma. Soupeřem jim budou Louny.

„Vzhledem k tomu, že jsme v loňské sezoně hráli skupinu C, jsou pro nás Louny velkou neznámou. Uvidíme, s čím soupeř dorazí a jak se předvede,“ dodal Jan Křen.