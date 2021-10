Český Brod zajížděl na půdu posledního Rakovníka s jasným cílem vyhrát, což se podařilo, ale…

Utkání začalo vyrovnaně a v prvních osm minut měl i Rakovník určité náznaky šancí. V 9. minutě prostrčil Kejha do ulice Skleničkovi a ten se zblízka nemýlil.

Zanedlouho vyrobila obrana hostů chybu v rozehrávce, útočník Rakovníka běžel sám na brankáře, Přibyl se však tváří v tvář hráči domácích vytáhl.

Do lepší nálady se hosté dostali ve 21. minutě, kdy se Sklenička proháčkoval do vápna a špičkou mezi dvěma beky ze šesti metrů dostal míč do sítě. O dvanáct minut později bylo v táboře Brodu ještě veseleji. Šolaja napřáhl z 20 metrů a trefil přesně.

„Jestliže první poločas snesl jakési měřítko, i když výkon měl k dokonalosti hodně daleko, tak o druhém se to nedá vůbec říct,“ podotkl vedoucí mužstva Jan Křen.

Hráči Brodu měli zřejmě v hlavách uspokojení, možná soupeře podcenili a mysleli si, že to půjde samo. Vytratila se fotbalovost, bojovnost, ve hře byla spousta zkažených přihrávek, hrála se spíše kopaná.

Je pravda, že střídající Herzán měl dvě identické tutovky. Nejprve v 65. minutě z deseti metrů poslal míč vysoko nad a v 80. minutě z téhož místa trefil brankáře domácích.

A kdyby domácí některou z povedených akcí dotáhli do úspěšného konce, měli minimálně tři, nemuseli by mít na svém kontě jen pět vstřelených branek v podzimní části soutěže.

„Druhých pětačtyřicet minut bylo nejhorších za celý podzim,“ konstatoval trenér Martin Frýdek.

Branky: 9. a 21. Sklenička, 32. Šolaja. Poločas: 0:3.

Český Brod: Přibyl – Šolaja (46. Kocourek), Václavík, Kejha, Moravec (46. Carda) – Kubiš (46. Herzán), Begič, Štětina, Palečko (69. Kohout), Sklenička – Fikejz (74. Makovský).