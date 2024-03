Premiéra jako z hororu. Kolín doma dostal za vyučenou

Další šance však Brod nevyužil. Chytat za hlavu se mohl Horálek, který hlavou nedal. Po něm šel sám na brankáře Novák, míč si bohužel předkopl a díky tomu se dostal ze střeleckého úhlu. Na nastřelená břevna to bylo 1:1.

Ještě chvíli po změně stran to vypadalo na nadějný výsledek. Zvlášť poté, co Plucha vnikl do vápna, byl faulován a penaltu bezpečně proměnil Kejha.

O dvě minuty poději mohl další pojistku přidat Novák, který běžel sám na bránu, místo střely ale volil přihrávku pod sebe a s tím si obránci Hamrů poradili.

Zákonitě přišel trest. Velké Hamry během deseti minut úplně otočily výsledek.

Nejprve se prosadily ze vzduchu, poté střelou z pětadvaceti metrů a následně střelou z blízkosti strhly vedení na svoji stranu.

„Ukázalo se, že soupeř měl kvalitnější střídačku. Ti kluci jsou minimálně pět let spolu ve stejném složení a vlastně všech sedmnáct hráčů může hrát v základu. Po přestávce nás Velké Hamry přehrávaly. Škoda našich neproměněných šancí v prvním poločase. Kdyby…, ale na kdyby se nehraje,“ zdůraznil trenér Zdeněk Šmejkal.

Branky: 8. Moravec, 53. Kejha z PK. Poločas: 0:1.

Český Brod: Fülöp – Carda, Horálek, Kejha, Soukup – Farkaš, Václavík, Skořepa, Moravec – Novák, Ketner.

Střídali: Vokáč, Plucha, Vlček, Blecha, Černý, Částka.

