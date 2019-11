„Fotbal byl dobrý z obou stran. Zápas, ve kterém jsme byli lepší, protože jsme si vypracovali více šancí. Jednu z nich jsme proměnili a zaslouženě vyhráli. Teď už musíme jen zlepšit naši střeleckou potenci,“ řekl předseda českobrodského klubu Luboš Holý.

Dalo by se říct, že to bylo klasické vítězství Brodu o jeden gól. Nicméně po možná nejlepším výkonu v sezoně venku.

První poločas byl vyrovnaný, fotbalově z obou stran velmi kvalitní. Ve 13. minutě Herzán po narážečce s Hrdličkou trefil břevno. O chvíli později se na druhé straně vytáhl brankář Přibyl, který jedovatou střelu domácího hráče vytáhl na roh.

Po půl hodině hry se z malého vápna trefil hlavou Herzán, radost hostů ale byla předčasná. Sudí kvůli ofsajdu gól neuznal.

Po změně stran se hrálo víceméně opatrně z obou stran. Na to se už ale nemohl dívat Herzán. Na půlce si vzal míč, provedl slalom mezi hráči Meteoru, dostal se až před brankáře a rozhodl zápas.

Od té doby začal Meteor hrát na riziko. Tlačil se dopředu, ovšem bez výraznějšího efektu. Z toho také pramenily nebezpečné brejky hostů, jenomže Ceccarelli ani Jindřich nebyli úspěšní.

Čtvrt hodiny před koncem předvedl pěkný fotbalový moment Michálek. Všiml, že domácí brankář stojí daleko před svojí brankou, zkoušel ho přelobovat, jeho nadějný pokus z půlky ale jen těsně minul branku.

„Narazili jsme na silného soupeře, který má propracovanou defenzívu, vždyť za půl sezóny inkasoval jen devět branek. Jinak si myslím, že to bylo remízové utkání, ale rozhodl větší důraz hostí, hlavně jejich útočníka Herzána, který ho rozhodl. Vytvořili jsme si sice několik šancí, jako třeba Kostka, který z malého vápna pálil ve druhém poločase jen vedle. Pokud takové neproměníme, nemůžeme myslet na body. A ty jsme v tomto posledním podzimním kole rozhodně získat chtěli,“ řekl trenér pražského Meteoru Jan Fíček.

„I když se hrálo na umělé trávě, bylo to výborné utkání s vynikajícím soupeřem. Hrálo se nahoru dolu. A potom, co jsme po fantastické akci dali Herzánem v druhé půli branku, jsme klidně další tři pojistky mohli přidat. Je neuvěřitelné, co nedáme. Tím jsme nechali domácí až do samotného závěru ve hře, ale ten, naštěstí pro nás, žádnou z nich neproměnil a my tak můžeme oslavit nejen další zisk tří bodů, ale i třicet let svobody,“ uvedl trenér Českého Brodu Jiří Kafka.

Branka: 55. Herzán. Poločas: 0:0.

Český Brod: Přibyl – Čuřík, Regner, Hrdlička, Moravec (89. Nekolný) – Ceccarelli (83. Livora), Kejha, Medek, Makovský (69. Skořepa) – Kocourek (46. Michálek), Herzán (78. Jindřich).

(Mojmír Strachota)