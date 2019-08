O postupu do prvního kola sehrála svou roli větší herní vyzrálost hostí a svým způsobem i nedisciplinovanost a přemotivovanost domácích, kteří se o možnost poprat se o postup připravili vyloučením dvou zkušených hráčů!

„My jsme to asi přehnali s nabuzením kabiny před utkáním. To bylo zřejmé od prvních minut, protože kluci moc chtěli udělat co nejlepší výsledek,“ podotkl poříčanský šéf a asistent trenéra v jedné osobě Zdeněk Pačes.

Českobrodští s chutí nervy soupeře trestali parádními brankami, z nichž ta kapitána Tomáše Hrdličky po hodině hry z 25 metrů měla punc prvoligových parametrů. V té době svítil na ukazateli skóre stav 1:4 a ten se i přes oslabení podařilo domácím ještě zkorigovat.

„Moc jsme se těšili, ale byli jsme příliš přemotivovaní. V kombinaci jsme často chybovali, zbytečně ztráceli míče a Českobrodští toho dokázali využít. Co říct k mému gólu? Snad jen to, že dal výsledku přijatelnější podobu,“ konstatoval kapitán poražených Ondřej Puk.

„S Brodem se srovnávat nemůžeme, máme užší kádr a jde tu i o ty zkušenosti. My jsme zápas hrubě nezvládli, necháme se vyloučit a za té situace ani zkušenosti by nám na uhrání lepšího výsledku nestačily. Teď se budeme soustředit na divizi, kterou s ohledem na přestavbu areálu (kabiny, tribuna, hřiště) na podzim odehrajeme v sousední Vykáni a rozhodně bychom rádi hráli poklidný střed tabulky, ale bude to nesmírně těžké,“ shodli se trenér Zdeněk Šmejkal se svým asistentem Michalem Mrázkem.

Na druhé straně bylo spokojenosti na rozdávání, nejen z výsledku, ale i z toho, že v dalším kole Kutilka přivítá atraktivního soupeře, třetiligový Slovan Velvary.

„Máme na to, abychom postoupili i přes Velvary dál, které už jsme si otestovali v zimní přípravě výhrou 1:0,“ věří trenér Jiří Kafka.

„Do zápasu jsme dobře vstoupili, šla nám kombinace a jen škoda některých vyložených šancí, které jsme neproměnili. Na druhou stranu jsme inkasovali dva laciné góly, to nás dost mrzí a podobná zaváhaní určitě v mistrovských utkáních budeme chtít odstranit,“ dodal.

Poříčany – Český Brod 2:4

Branky: 55. Gajdasz, 72. Puk – 16. a 51. Regner, 30. Ceccarelli, 61. Hrdlička. Rozhodčí: Pálek. ŽK: 4:3. ČK: Zdeňka, Kacafírek (oba Poříčany). Diváci: 620. Poločas: 0:2.

Poříčany: Janocsko – Kotek, Zdeňka, Seifert, Gajdasz – Ramšák (46. Pergl), Šmidrkal (67. Prejsek), Puk, Kokoška (60. Bím), Janda – Kacafírek, Kotek.

ČeskýBrod: Malina – Čuřík, Regner, Hrdlička, Carda – Makovský (67. Moravec), Kejha, Medek, Ceccarelli – Michálek (76. Heřman) – Fikejz (69. Herzán).

(Mojmír Strachota)