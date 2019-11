„Nejhorší výkon podzimu, hoši mají co napravovat,“ předeslal před výkopem s Chomutovem vedoucí mužstva Jan Křen.

Od úvodního hvizdu každý z fanoušků viděl, že hráči týden starou a nepochopitelnou bodovou ztrátu chtějí odčinit.

Než se Chomutovští zahřáli na provozní teplotu, už lovil jejich brankář po kombinační akci v 8.minutě míč ze sítě.

„Hrdla mně to dal parádně z první, to nešlo, i když slabší pravačkou, nedat,“ radoval se autor první branky Makovský.

Střelecky pak na něj po čtvrthodině navázal Herzán, který po milimetrovém centru Kocourka z malého vápna hlavičkoval do protipohybu gólmana Švejdy.

Hostují celek byl rád, že v poločase na ukazateli skóre svítil jen stav 2:0, protože své další vyložené šance neproměnili Michálek a v z trestňáku z 20 metrů kapitán Hrdlička. Pokaždé se vyznamenal hostující brankář, který konečky prstů vytěsnil míč na roh.

„Soupeře jsme zaskočili vysokým presinkem a korunovali brankami,“ chválil své svěřence domácí kouč Jiří Kafka.

Do přestávky Český Brod dominoval, svého soupeře jednoznačně přehrával. I po ní si vytvářel další brankové příležitosti, zůstalo ale pouze u nich. Když Herzán ani Michálek své šance po hodině hry nezužitkovali, hra se postupně vyrovnala.

„O pauze jsme si řekli, že nedůslednost v osobních soubojích musíme zlepšit, pokud si odtud nechceme odvézt výprask,“ podotkl vedoucí chomutovského týmu František Heier.

To přineslo korekci stavu na 2:1 sedm minut před koncem, kdy domácí gólman Přibyl podcenil dlouhý výkop svého protějšku a pro Pěničku už pak nebyl problém skórovat do opuštěné branky.

V nastaveném čase se hostům sice podařilo Přibyla překonat ještě jednou, ale gól padl z metrového ofsajdu, takže Český Brod mohl po závěrečném hvizdu slavit další tříbodový zisk.

„První poločas byl v našem podání katastrofální a Český Brod jen potvrdil, že není v čele tabulky náhodou. Ve druhém jsme se zlepšili, ale to na zaslouženém vítězství domácího celku nic nezměnilo,“ přiznal František Heier.

„Nejhorší tým, se kterým jsme u nás na podzim hráli. O výsledku jsme rozhodli už v prvním poločase a ve druhém jsme si vypracovali další stoprocentní šance ke skórování, ale ty jsme bohužel neproměnili,“ konstatoval Jiří Kafka.

„Proč jsme ve druhém poločase pustili Chomutov do hry, na to se budeme muset kluků zeptat. I tak jsme si vytvořili celou řadu šancí, které jsme ale nedokázali zužitkovat, a to je i důvod, proč na svém kontě po odehraných třinácti kolech máme pouhých dvacet vstřelených branek. Na druhou stranu kompenzujeme skvěle pracující obranou a nejnižším počtem inkasovaných branek,“ řekl spokojeně šéf domácího týmu Luboš Holý.

Český Brod – Chomutov 2:1

Branky: 8. Makovský, 23. Herzán – 83. Pěnička. Poločas: 2:0.

Český Brod: Přibyl – Kejha, Regner, Hrdlička, Moravec – Kocourek (84. Nekolný), Medek, Michálek, Makovský (71. Šimůnek) – Fikejz (17. Ceccarelli) – Herzán (78. Heřman).

(Mojmír Strachota)