/FOTOGALERIE/ Těšili se na oslavy a také na to, že konečně zlomí černou sérii. Zatímco oslavy 125 let se vydařily, samotný zápas už tolik ne. Fotbalisté Českého Brodu nestačili na domácím hřišti na Štětí a prohráli 0:2. Po šesti kolech divizní skupiny B jsou stále bez bodu.

Z fotbalových oslav 125. výročí založení SK Český Brod. Přijel Sigi team | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

„Takový vstup do sezony jsem za 23 let, co dělám vedoucího A mužstva, jsem opravdu nezažil. Ještě neházejme flintu do žita, nicméně situace začíná být mírně řečeno vážná,“ uvedl Jan Křen.

Přitom v prvním poločase měl Český Brod mírnou převahu. Herně to vypadalo slušně, ovšem do šancí se moc nedostával. Podobně na tom byli i hosté..

„Bohužel už ve 3. minutě si přivodil zranění kolena Carda a musel nuceně střídat,“ podotkl Křen.

Druhý poločas se odehrával takřka ve stejném duchu, jako ten první.

Hodně blízko ke gólu byli domácí v 65. minutě, kdy se po závaru ve vápně soupeře dostal k míči Dudla, ale sám před brankářem dal mimo.

Když už to vypadalo na první, alespoň jednobodový zisk, dali hosté domácím lekci z produktivity.

V 86. minutě se po trestném kopu ve vápně prosadil Zůza a prostřelil brankáře Fülöpa. O čtyři minuty později při zoufalé snaze domácích o vyrovnání šli hosté ve čtyřech na jednoho obránce a Fischer v pohodě stanovil konečně skóre na 0:2.

Branky: 86. Zůza, 90. Fischer. Poločas: 0:0.

Český Brod: Fülöp – Štětina, Carda (3. Plucha, 46. Blecha), Kejha, Václavík – Farkaš, Skořepa, Sklenička (46. Vokáč), Moravec – Novák (73. Palečko), Fikejz.

