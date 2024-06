„Je to pro mě zklamání,“ ulevil si po utkání trenér hostujícího celku Zdeněk Šmejkal. „Co se týče hry, tak to není špatné, ale je od nás strašně málo v útočné třetině hřiště. Nebyli jsme vůbec nebezpeční, měli jsme jen tři šance, z toho dvě si vytvořil dorostenec Blecha. A to je na zápas s padajícími Louny opravdu málo,“ litoval kouč Českého Brodu.

„Chybí nám kvalitní hráči do ofenzivy, kteří budou dělat zápasy a rozhodovat takové zápasy. Je to pro mě zrcadlo, jak na tom jsme a kde potřebujeme doplnit. Soupeř měl také asi dvě nebo tři šance, jednou trefil břevno a dal jeden gól. Jak jsem řekl, dvě šance měl mladíček Blecha, který hrál ještě ráno za dorost. Finální fáze je ale náš dlouhodobý problém,“ dodal Zdeněk Šmejkal.

Branky: 41. Dolejší. Poločas: 1:0.

Český Brod: Fülöp – Farkaš, Horálek, Skořepa (46. Plucha), Carda, Lohoyda (16. Kadlec), Fikejz (64. Blecha), Václavík, Kejha, Moravec (64. Soukup), Vokáč (80. Černý).