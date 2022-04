FOTO: Hora v derby pořádně zlobila. Favorit z Kolína se strachoval do konce

Ve 3. minutě vysunul Poběrežský po pravé straně Kocourka a ten z ostrého úhlu trefil vzdálenější levou tyč. Po čtvrt hodině se po autovém vhazování a vykombinování ve vápně trefil opět od tyče Václavík. Za dalších deset minut bylo v domácím táboře ještě veseleji. To se prosadil střelou z 35 metrů Carda.

Na začátku druhého poločasu přišla drobná komplikace. Po trestném kopu z levé strany se na malém vápně prosadil hlavou Tafat

To ale bylo ze strany hostů vše. Klid do domácích řad přišel po hodině hry. Po rychlém protiútok domácích, a spolupráci Palečka se Skleničkou dával druhý jmenovaný do prázdné brány.

„Poté se už průběh hry vyrovnal a zápas se jen dohrál,“ podotkl vedoucí mužstva Jan Křen.

„Zajímavostí utkání bylo to, že po onemocnění brankáře Přibyla jsme na tento zápas angažovali jako dvojku dvaapadesátiletého Klímu, který u nás již několikrát působil,“ dodal Jan Křen.

Branky: 3. Kocourek, 15. Václavík, 25. Carda, 61. Sklenička – 52. Tafat. Poločas: 3:0.

Český Brod: Vymazal – Poběrežský, Nekolný, Kejha, Carda – Kocourek (42. Honc), Václavík, Sklenička (80. Obermajer), Palečko (62. Moravec), Franc – Kubiš (80. Čičatka).

Výsledkový servis: Jak si o víkendu vedl váš oblíbený fotbalový tým?