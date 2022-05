Český Brod na hřišti lídra nevystřelil ani jednou na bránu

Měla to být prověrka jejich momentální formy. A výsledek to nebyl lichotivý. Fotbalisté Českého Brodu prohráli na hřišti společného týmu Baník Most – Souš, který vede divizní skupinu B, 0:3.