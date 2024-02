Fotbalisté Jestřabí Lhoty porazili Kutnou Horu. Výhru oslavili na plese

Hra se přelévala ze strany na stranu a hrál se oboustranně líbivý fotbal. Chvíli před přestávkou se domácí po rohovém kopu a dorážce dočkali vyrovnání.

Po změně stran byli hosté ve hře aktivnější, k lepší náladě jim ale chybělo přesné zakončení.

Jak se má správně mířit, ukázal Motorlet hostům v závěru, kdy domácí hráč z bezprostřední blízkosti překonat Přibyla.

„Zápasu by více slušela remíza. Možná jsme si i zasloužili vyhrát,“ řekl trenér českobrodského celku Zdeněk Šmejkal. „V prvním poločase to bylo na vyložené šance 3:3, ve druhém 4:1 pro nás. Bohužel tu jedinou domácí vyřešili, zatímco my jsme to řešení ve vápně nenašli,“ dodal zklamaný Šmejkal.

Ten do hry nasadil dva nováčky, stopera Horálka z Viktorky Žižkov a záložníka Vosáhla z Benešova. Oba přišli na zkoušku.

Další zápas hraje Český Brod v sobotu 17. února. Od 16.30 hodin se v Satalicích utká s juniorkou pražské Dukly.

Branka: 2. Farkaš. Poločas: 1:1.

Český Brod: Přibyl – Moravec, Horálek, Kejha, Plucha – Novák, Farkaš, Václavík, Minarčin – Fikejz, Ketner, střídali Vosáhlo, Skořepa, Šimek, Vokáč, Carda, Soukup, Částka, Černý.

